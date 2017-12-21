В России может появиться новый закон о культуре

В 2014 году были разработаны основы государственной культурной политики. Об этом президент напомнил на заседании Совета по культуре и искусству. По его словам, вопросы культуры не только многогранны и сложны, они имеют определяющее значение практически для всех сфер общественной жизни.

Владимир Путин предложил разработать новый закон о культуре. Проект должен пройти широкое общественное обсуждение – важно четко отразить особенности, специфику сферы культуры, ее всеобъемлющий характер и значимость как миссии, как общественного блага.

Ряд соответствующих инициатив уже реализуется. С 2018 года на поиск и поддержку юных талантов будут выделять по миллиарду рублей в год. Финансирование программы «Театр – детям» вырастет более чем в три раза и составит порядка 700 млн рублей. Суммы грантов на оплату труда ведущих творческих коллективов превысят 8 млрд рублей.

В конце президент процитировал «очень точные слова» писателя, сценариста и общественного деятеля Даниила Гранина: «Культурой нельзя руководить, ее надо понимать и нести в себе».