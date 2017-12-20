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В Туле начали работать ёлочные базары
Фото Алексея Пирязева.

В Туле начали работать ёлочные базары

Они проработают в городе по 31 декабря включительно.

Сегодня, 20 декабря, в Туле начали работать ёлочные базары. Купить ель или сосну можно во всех районах города.

Новогодние деревья привезли в Тулу из Калуги, Рязани и Перми. Пока покупателей среди туляков не так много, но уже в ближайшие выходные продавцы ожидают ажиотаж.

Андрей Кривых продает ёлки на рынке Южный. Продавец рассказал корреспондентам Myslo, как правильно выбрать ёлку.

Андрей Кривых

- В первую очередь нужно посмотреть, гнутся ли ветки. Они должны быть эластичными и не ломаться. Желательно, чтобы иголки были подлиннее. А еще обратите внимание на цвет — ёлка должна быть зеленой, а не желтой. И, конечно, должна пахнуть.

Чтобы новогодние деревья дольше простояли, рекомендуется поставить их в песок. Кстати, маленькие ёлки могут и прорасти. Их потом можно пересадить в землю.

Ёлки продаются по 700 рублей за метр.

- Сегодня уже было несколько покупателей. Но пока многие побаиваются, что у ёлки осыпятся иголки. Это не так, ведь наши деревья молодые, — говорит Андрей.

где купить ёлку

ПРОЛЕТАРСКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОКРУГ — 11 мест

  • ул. Кутузова, д.13
  • ул. Вильямса, д.32
  • ул. Вильямса/ул. Хворостухина
  • ул. Кутузова/ул. Бондаренко
  • ул. Ложевая/Степанова, около почты
  • ул. Металлургов, д.43
  • ул. Металлургов, д.86
  • ул. Металлургов, д.63
  • ул. Ложевая, д.126
  • ул. Металлургов, 87−89
  • ул. Металлургов, д.1-а

ЗАРЕЧЕНСКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОКРУГ — 6 мест

  • ул. Октябрьская, 201а-203
  • ул. Галкина/ул. Арсенальная
  • ул. Октябрьская, д.77
  • ул. М. Горького, д.45
  • ул. Комсомольская/ул. М. Горького
  • ул. М. Горького, д.14

ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОКРУГ — 6 мест

  • Одоевское шоссе, д.30
  • пос. Косая гора, ул. Октябрьская, 1
  • ул. Кабакова, д.79
  • ул. Оружейная/ул. 9 мая
  • проспект Ленина, д.126-а
  • ул. Макаренко/ул. Седова

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОКРУГ — 10 мест

  • пос. 2-й Западный, ул. Грибоедова, 54
  • пр-т Ленина, д.111
  • пос. Южный, ул. Автомобилистов, 23
  • пр-т Ленина, д.123
  • пр-т Ленина, 129−131
  • пр-т Ленина, д.54
  • ул. Кауля, д. 13, к.1
  • ул. Кауля, 7, к. 1
  • ул. Кауля, д.45
  • ул. Оборонная, д. 85 около ТЦ «Перекопский»

СОВЕТСКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОКРУГ — 8 мест

  • ул. Лейтейзена (от ул. Сойфера до ул. Коминтерна) четная сторона
  • ул. Лейтейзена (от ул. Сойфера до ул. Коминтерна) нечетная сторона
  • ул. Лейтейзена (от Красноармейского пр. до ул. Сойфера) четная сторона
  • ул. Лейтейзена (от Красноармейского пр. до ул. Сойфера) нечетная сторона
  • ул. Мосина (ТЦ «Медведь» около магазина «Тарпан»)
  • ул. Фрунзе, д.7-б
  • ул. Фрунзе/Красноармейский пр-т (около магазина «Протон»)
  • Красноармейский пр-т, 21 (около магазина «Вернисаж»)
штраф

За несанкционированную торговлю предусмотрены штрафные санкции:

  • за самовольную установку объектов мелкорозничной торговли — штраф от 2500 до 5000 рублей на граждан, и от 5000 до 7000 рублей на должностных лиц;
  • за торговлю в неустановленных местах — штраф в размере от 1000 до 5000 рублей на граждан и от 5000 до 10000 рублей на должностных лиц.
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В Туле открылись ёлочные базары, Фото: 1
В Туле открылись ёлочные базары, Фото: 2
В Туле открылись ёлочные базары, Фото: 3
В Туле открылись ёлочные базары, Фото: 4
В Туле открылись ёлочные базары, Фото: 5
В Туле открылись ёлочные базары, Фото: 6
В Туле открылись ёлочные базары, Фото: 7
В Туле открылись ёлочные базары, Фото: 8
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 18:13 0
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