Фото Алексея Пирязева.

Сегодня, 20 декабря, в Туле начали работать ёлочные базары. Купить ель или сосну можно во всех районах города.

Новогодние деревья привезли в Тулу из Калуги, Рязани и Перми. Пока покупателей среди туляков не так много, но уже в ближайшие выходные продавцы ожидают ажиотаж.

Андрей Кривых продает ёлки на рынке Южный. Продавец рассказал корреспондентам Myslo, как правильно выбрать ёлку.

Андрей Кривых - В первую очередь нужно посмотреть, гнутся ли ветки. Они должны быть эластичными и не ломаться. Желательно, чтобы иголки были подлиннее. А еще обратите внимание на цвет — ёлка должна быть зеленой, а не желтой. И, конечно, должна пахнуть. Чтобы новогодние деревья дольше простояли, рекомендуется поставить их в песок. Кстати, маленькие ёлки могут и прорасти. Их потом можно пересадить в землю.

Ёлки продаются по 700 рублей за метр.

- Сегодня уже было несколько покупателей. Но пока многие побаиваются, что у ёлки осыпятся иголки. Это не так, ведь наши деревья молодые, — говорит Андрей.

где купить ёлку

ПРОЛЕТАРСКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОКРУГ — 11 мест

ул. Кутузова, д.13

ул. Вильямса, д.32

ул. Вильямса/ул. Хворостухина

ул. Кутузова/ул. Бондаренко

ул. Ложевая/Степанова, около почты

ул. Металлургов, д.43

ул. Металлургов, д.86

ул. Металлургов, д.63

ул. Ложевая, д.126

ул. Металлургов, 87−89

ул. Металлургов, д.1-а

ЗАРЕЧЕНСКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОКРУГ — 6 мест

ул. Октябрьская, 201а-203

ул. Галкина/ул. Арсенальная

ул. Октябрьская, д.77

ул. М. Горького, д.45

ул. Комсомольская/ул. М. Горького

ул. М. Горького, д.14

ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОКРУГ — 6 мест

Одоевское шоссе, д.30

пос. Косая гора, ул. Октябрьская, 1

ул. Кабакова, д.79

ул. Оружейная/ул. 9 мая

проспект Ленина, д.126-а

ул. Макаренко/ул. Седова

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОКРУГ — 10 мест

пос. 2-й Западный, ул. Грибоедова, 54

пр-т Ленина, д.111

пос. Южный, ул. Автомобилистов, 23

пр-т Ленина, д.123

пр-т Ленина, 129−131

пр-т Ленина, д.54

ул. Кауля, д. 13, к.1

ул. Кауля, 7, к. 1

ул. Кауля, д.45

ул. Оборонная, д. 85 около ТЦ «Перекопский»

СОВЕТСКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОКРУГ — 8 мест

ул. Лейтейзена (от ул. Сойфера до ул. Коминтерна) четная сторона

ул. Лейтейзена (от ул. Сойфера до ул. Коминтерна) нечетная сторона

ул. Лейтейзена (от Красноармейского пр. до ул. Сойфера) четная сторона

ул. Лейтейзена (от Красноармейского пр. до ул. Сойфера) нечетная сторона

ул. Мосина (ТЦ «Медведь» около магазина «Тарпан»)

ул. Фрунзе, д.7-б

ул. Фрунзе/Красноармейский пр-т (около магазина «Протон»)

Красноармейский пр-т, 21 (около магазина «Вернисаж»)

штраф

За несанкционированную торговлю предусмотрены штрафные санкции: