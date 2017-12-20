В Туле начали работать ёлочные базары
Они проработают в городе по 31 декабря включительно.
Сегодня, 20 декабря, в Туле начали работать ёлочные базары. Купить ель или сосну можно во всех районах города.
Новогодние деревья привезли в Тулу из Калуги, Рязани и Перми. Пока покупателей среди туляков не так много, но уже в ближайшие выходные продавцы ожидают ажиотаж.
Андрей Кривых продает ёлки на рынке Южный. Продавец рассказал корреспондентам Myslo, как правильно выбрать ёлку.
Андрей Кривых
- В первую очередь нужно посмотреть, гнутся ли ветки. Они должны быть эластичными и не ломаться. Желательно, чтобы иголки были подлиннее. А еще обратите внимание на цвет — ёлка должна быть зеленой, а не желтой. И, конечно, должна пахнуть.
Чтобы новогодние деревья дольше простояли, рекомендуется поставить их в песок. Кстати, маленькие ёлки могут и прорасти. Их потом можно пересадить в землю.
Ёлки продаются по 700 рублей за метр.
- Сегодня уже было несколько покупателей. Но пока многие побаиваются, что у ёлки осыпятся иголки. Это не так, ведь наши деревья молодые, — говорит Андрей.
ПРОЛЕТАРСКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОКРУГ — 11 мест
- ул. Кутузова, д.13
- ул. Вильямса, д.32
- ул. Вильямса/ул. Хворостухина
- ул. Кутузова/ул. Бондаренко
- ул. Ложевая/Степанова, около почты
- ул. Металлургов, д.43
- ул. Металлургов, д.86
- ул. Металлургов, д.63
- ул. Ложевая, д.126
- ул. Металлургов, 87−89
- ул. Металлургов, д.1-а
ЗАРЕЧЕНСКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОКРУГ — 6 мест
- ул. Октябрьская, 201а-203
- ул. Галкина/ул. Арсенальная
- ул. Октябрьская, д.77
- ул. М. Горького, д.45
- ул. Комсомольская/ул. М. Горького
- ул. М. Горького, д.14
ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОКРУГ — 6 мест
- Одоевское шоссе, д.30
- пос. Косая гора, ул. Октябрьская, 1
- ул. Кабакова, д.79
- ул. Оружейная/ул. 9 мая
- проспект Ленина, д.126-а
- ул. Макаренко/ул. Седова
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОКРУГ — 10 мест
- пос. 2-й Западный, ул. Грибоедова, 54
- пр-т Ленина, д.111
- пос. Южный, ул. Автомобилистов, 23
- пр-т Ленина, д.123
- пр-т Ленина, 129−131
- пр-т Ленина, д.54
- ул. Кауля, д. 13, к.1
- ул. Кауля, 7, к. 1
- ул. Кауля, д.45
- ул. Оборонная, д. 85 около ТЦ «Перекопский»
СОВЕТСКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОКРУГ — 8 мест
- ул. Лейтейзена (от ул. Сойфера до ул. Коминтерна) четная сторона
- ул. Лейтейзена (от ул. Сойфера до ул. Коминтерна) нечетная сторона
- ул. Лейтейзена (от Красноармейского пр. до ул. Сойфера) четная сторона
- ул. Лейтейзена (от Красноармейского пр. до ул. Сойфера) нечетная сторона
- ул. Мосина (ТЦ «Медведь» около магазина «Тарпан»)
- ул. Фрунзе, д.7-б
- ул. Фрунзе/Красноармейский пр-т (около магазина «Протон»)
- Красноармейский пр-т, 21 (около магазина «Вернисаж»)
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- за торговлю в неустановленных местах — штраф в размере от 1000 до 5000 рублей на граждан и от 5000 до 10000 рублей на должностных лиц.