Массовый сбой в работе касс по всей России коснулся и тульских супермаркетов

Тулу проблема не обошла стороной. Туляки сообщили Myslo о проблемах с кассами в «Магните».

– С утра техника «чудила», кассы отказывались печатать чеки, не работал «безнал», — рассказали в одном из супермаркетов. — Причем бывала и такая ситуация: одна касса работает, остальные нет.

В «Глобусе» и «Спаре» проблем не наблюдается. Тульские представители этих ретейлеров сообщили Myslo, что у них техника сегодня работала без сбоев.

20 декабря Федеральная налоговая служба заявила, что из-за сбоя торговые точки вправе проводить расчеты без выдачи кассовых чеков. Однако после того как система заработает, они обязаны будут «сформировать кассовый чек коррекции» с общей суммой неучтенной выручки.