Массовый сбой в работе касс по всей России коснулся и тульских супермаркетов
По всей России у крупных ретейлеров и АЗС отказала расчетно-кассовая техника. Магазины и АЗС понесли значительные убытки.
20 декабря по всей России произошел массовый сбой в работе кассовых аппаратов. Федеральные источники сообщали о проблемах в магазинах одного из крупнейших российских ретейлеров «Магнит», заправках компаний «Лукойл», «Газпром нефть» и «Роснефть» и других сетях.
Неполадки возникли в работе кассового оборудования производителей «Штрих-М», «РР-Электро», «Тринити» и «НТЦ «Измеритель».
Тулу проблема не обошла стороной. Туляки сообщили Myslo о проблемах с кассами в «Магните».
– С утра техника «чудила», кассы отказывались печатать чеки, не работал «безнал», — рассказали в одном из супермаркетов. — Причем бывала и такая ситуация: одна касса работает, остальные нет.
В «Глобусе» и «Спаре» проблем не наблюдается. Тульские представители этих ретейлеров сообщили Myslo, что у них техника сегодня работала без сбоев.
20 декабря Федеральная налоговая служба заявила, что из-за сбоя торговые точки вправе проводить расчеты без выдачи кассовых чеков. Однако после того как система заработает, они обязаны будут «сформировать кассовый чек коррекции» с общей суммой неучтенной выручки.
На сайте производителя кассовой техники «ШТРИХ-М» опубликовано сообщение следующего содержания:
«Уважаемые партнеры, сегодня, 20 декабря, часть фискальных регистраторов производства ГК «ШТРИХ-М» вошли в некорректный режим работы.
2500 центров техобслуживания нашей компании и 20 000 сервисных инженеров по всей стране занимаются устранением последствий сбоя.
В центральном офисе ГК «ШТРИХ-М» функционирует штаб, непрерывно осуществляющий мониторинг ситуации.
«ШТРИХ-М» приносит извинения всем партнерам и пользователям за доставленные неудобства. Все неполадки будут окончательно устранены в кратчайшие сроки».
Однако когда эти кратчайшие сроки наступят, неизвестно: на момент публикации новости в ближайшем к редакции супермаркете сети «Магнит» работала лишь одна касса, при этом чеки не выдавались и безналичная оплата не осуществлялась.