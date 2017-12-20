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Массовый сбой в работе касс по всей России коснулся и тульских супермаркетов

Массовый сбой в работе касс по всей России коснулся и тульских супермаркетов

По всей России у крупных ретейлеров и АЗС отказала расчетно-кассовая техника. Магазины и АЗС понесли значительные убытки.

20 декабря по всей России произошел массовый сбой в работе кассовых аппаратов. Федеральные источники сообщали о проблемах в магазинах одного из крупнейших российских ретейлеров «Магнит», заправках компаний «Лукойл», «Газпром нефть» и «Роснефть» и других сетях.

Неполадки возникли в работе кассового оборудования производителей «Штрих-М», «РР-Электро», «Тринити» и «НТЦ «Измеритель».

Тулу проблема не обошла стороной. Туляки сообщили Myslo о проблемах с кассами в «Магните».

– С утра техника «чудила», кассы отказывались печатать чеки, не работал «безнал», — рассказали в одном из супермаркетов. — Причем бывала и такая ситуация: одна касса работает, остальные нет.

В «Глобусе» и «Спаре» проблем не наблюдается. Тульские представители этих ретейлеров сообщили Myslo, что у них техника сегодня работала без сбоев.

20 декабря Федеральная налоговая служба заявила, что из-за сбоя торговые точки вправе проводить расчеты без выдачи кассовых чеков. Однако после того как система заработает, они обязаны будут «сформировать кассовый чек коррекции» с общей суммой неучтенной выручки.

На сайте производителя кассовой техники «ШТРИХ-М» опубликовано сообщение следующего содержания:

«Уважаемые партнеры, сегодня, 20 декабря, часть фискальных регистраторов производства ГК «ШТРИХ-М» вошли в некорректный режим работы.

2500 центров техобслуживания нашей компании и 20 000 сервисных инженеров по всей стране занимаются устранением последствий сбоя.

В центральном офисе ГК «ШТРИХ-М» функционирует штаб, непрерывно осуществляющий мониторинг ситуации.

«ШТРИХ-М» приносит извинения всем партнерам и пользователям за доставленные неудобства. Все неполадки будут окончательно устранены в кратчайшие сроки».

Однако когда эти кратчайшие сроки наступят, неизвестно: на момент публикации новости в ближайшем к редакции супермаркете сети «Магнит» работала лишь одна касса, при этом чеки не выдавались и безналичная оплата не осуществлялась.

 

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 17:32 +5
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