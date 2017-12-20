Фото предоставлено участниками соревнований
Туляки стали первыми на соревнованиях по тайскому боксу в Калуге
В минувшие выходные там состоялся Чемпионат и региональное Первенство.
В соревнованиях приняли участие около 100 спортсменов – представители Орловской, Московской, Калужской, Рязанской, Смоленской и Тульской областей.
От Федерации тайского бокса Тульской области выступали 23 спортсмена. Из них 13 стали победителями: Мурад Гиясов, Кирилл Морозов, Мухтадин Махмудов, Даниил Мевлюдов, Вусал Марданов, Магомед Багомедов, Александр Бакланов, Вохид Союнов, Александр Дьячков, Андрей Степанов, Егор Архипов, Юрий Щукин и Тимур Багомедов.
По итогам соревнований команда Тульской области заняла первое место в командном зачете. Спортсменов подготовил Абдул Малаалиев.
Другие статьи по темам