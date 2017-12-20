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Тульские дороги от снега чистят круглосуточно
Фото пресс-службы администрации Тулы.

Тульские дороги от снега чистят круглосуточно

Сегодня в уборке задействовано 145 человек и 110 единиц техники.

В Туле круглосуточно убирают снег на дорогах. Работы ведут специалисты АО «Спецавтохозяйство».

В ночь на 20 декабря на вывозе снега были задействованы 10 погрузчиков, 20 самосвалов, 5 грейдеров и 30 человек. Велась уборка пр. Ленина, улиц Октябрьской, Л. Толстого, Советской, Ложевой, Кирова и т. д.

Днем расчистка снега продолжится на главных и второстепенных дорогах и улицах, мостах, разворотных кольцах, в местах массового пребывания туляков, на парковочных пространствах.

Всего в работах по уборке городских территорий сегодня задействовано 110 единиц техники и 145 человек.

Напомним, по поручению главы администрации Тулы Евгения Авилова сотрудники управления по административно-техническому надзору проводят рейды по контролю состояния придомовых территорий, территорий хозсубъектов.

 

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:53 0
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