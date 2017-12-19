Тульские юнармейцы отправили детям Сирии полтонны сладостей

Фото: cpv71.tularegion.ru

Гуманитарная помощь направлена в Москву, откуда военно-транспортный самолет доставит ее по назначению.

Юнармейцы собрали для детей Сирии 77 коробок с тульскими пряниками и наборами кондитерских изделий общим весом более 500 килограммов. Акция прошла в «Региональном центре подготовки граждан к военной службе и военно-патриотического воспитания Тульской области».

Подарки для детей приносили жители региона, представители детских садов, учреждений образования и здравоохранения, органов муниципальной и исполнительной власти Тульской области.

Инициаторами акции «Дети России – детям Сирии» стали тульские юнармейцы, которые в прошлом году обратились к губернатору Тульской области Алексею Дюмину с просьбой помочь им в передаче подарков сирийским сверстникам.

Меньше чем за неделю к акции присоединились школьники из различных регионов России.