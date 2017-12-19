Жители Ясной Поляны пожаловались губернатору на проблемы с водоснабжением

Жители трех домов деревни Ясная Поляна Щёкинского района пожаловались губернатору Тульской области Алексею Дюмину на проблему с водоснабжением. На первых этажах напор воды очень слабый, на второй она не поступает совсем. По словам жителей, управляющая компания объясняет понижение давления воды задолженностями потребителей за услуги ЖКХ.



Глава администрации Щекинского района Олег Федосов сообщил, что ресурсоснабжающая организация ООО «ВКХ» имеет задолженность перед АО «ТНС энерго Тула».

Руководство предприятия на протяжении длительного времени не оплачивает потребленную электроэнергию.

Введено ограничение режима подачи электроэнергии на объектах водоснабжения. Поэтому вода подается с пониженным давлением. Подробней об этой ситуации мы писали здесь.

По возникшей ситуации подготовлены письма в прокуратуру, в суд.

– Проводим работу по передаче этих сетей в концессию, – сказал Олег Федосов.

По словам министра строительства и ЖКХ Тульской области Элеоноры Шевченко, компания получает деньги с жителей, но не доводит их до поставщика электроэнергии.



– Вопрос серьезный и требует самого пристального внимания, в том числе со стороны правоохранительных органов. Жители не должны страдать из-за недобросовестного поставщика коммунальных ресурсов, – подчеркнул Алексей Дюмин.



Глава региона рекомендовал прокурору Тульской области Александру Козлову подключиться к решению этого вопроса.