У 4000 туляков может вырасти плата за газ в декабре и январе

В случае просрочки срока поверки приборов учета около 4000 абонентов получат квитанции за газ с начислениями по нормативам.

ООО «Газпром межрегионгаз Тула» напоминает абонентам, у которых установлены приборы учета, о необходимости своевременной поверки газовых счетчиков.

Согласно действующему законодательству РФ, определение объема потребленного газа у абонентов, которые своевременно не произвели поверку приборов учета газа, осуществляется по нормативам потребления газа, – сообщает ООО «Газпром межрегионгаз Тула».

Наибольшую актуальность своевременная поверка прибора учета имеет для абонентов, использующих газовое оборудование для обогрева жилого помещения при помощи отопительного газового котла.

В случае перехода на начисления по нормативам плата за газ в отопительный сезон для них существенно возрастает.

По оперативным данным поставщика газа, в декабре срок поверки приборов учета газа истек у 1700 абонентов, а в январе истекает срок поверки счетчиков еще у 2 300 абонентов с местной системой отопления на газовом топливе.

Абонентов, у которых истекают сроки поверки газовых счетчиков, поставщик информирует в три этапа: путем размещения предупредительной надписи «Истекает срок поверки прибора учета» на ежемесячных квитанциях за 6 месяцев до истечения срока поверки прибора учета.

Затем за 2 месяца до истечения срока поверки счетчика на квитанции печатается надпись «Срочно поверьте счетчик во избежание начислений по нормативам».

В случае, если абонент все же проигнорировал данную информацию, то на квитанции уже с нормативными начислениями печатается: «Начислено по нормативам в связи с истечением срока поверки счетчика».

Провести поверку газового счетчика можно двумя путями:

обратиться в специализированную организацию, с которой у абонента заключен договор о техническом обслуживании, для демонтажа счетчика с последующим его предоставлением в органы Росстандарта для поверки;

приобрети новый счетчик, аналогичный установленному, и обратиться в специализированную организацию для замены счетчика с истекшим сроком поверки на новый счетчик.

Поставщик газа обращает внимание абонентов, что перерасчет начислений по нормативу, произведенных вследствие истечения срока поверки счетчика, законодательством не предусмотрен, даже если счетчик по результатам поверки будет признан пригодным к дальнейшей эксплуатации.