Тульские педагоги и студенты могут получить денежные гранты

Для этого нужно принять участие во Всероссийском конкурсе имени Л. С. Выготского.

В Центральном федеральном округе проходит Всероссийский конкурс имени Л. С. Выготского. Принять участие в нём могут педагоги дошкольного образования и студенты, имеющие опыт работы с детьми в возрасте от 2 месяцев до 7 лет.

Цель конкурса – поиск, поддержка и популяризация ярких, творческих

специалистов дошкольного образования, способных разрабатывать,

применять и распространять современные педагогические практики.

Для участия в педагогическом состязании нужно представить проект по работе с детьми или предложить решение реального кейса. Авторы лучших работ получат денежные гранты – от 20 до 50 тысяч рублей, а также принять участие в профильных мероприятиях, которые состоятся в следующем году.

Узнать подробности и оформить заявку на участие можно на официальном сайте конкурса.