Тульские педагоги и студенты могут получить денежные гранты
Для этого нужно принять участие во Всероссийском конкурсе имени Л. С. Выготского.
В Центральном федеральном округе проходит Всероссийский конкурс имени Л. С. Выготского. Принять участие в нём могут педагоги дошкольного образования и студенты, имеющие опыт работы с детьми в возрасте от 2 месяцев до 7 лет.
Цель конкурса – поиск, поддержка и популяризация ярких, творческих
специалистов дошкольного образования, способных разрабатывать,
применять и распространять современные педагогические практики.
Для участия в педагогическом состязании нужно представить проект по работе с детьми или предложить решение реального кейса. Авторы лучших работ получат денежные гранты – от 20 до 50 тысяч рублей, а также принять участие в профильных мероприятиях, которые состоятся в следующем году.
Узнать подробности и оформить заявку на участие можно на официальном сайте конкурса.