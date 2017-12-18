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Тульские педагоги и студенты могут получить денежные гранты

Тульские педагоги и студенты могут получить денежные гранты

Для этого нужно принять участие во Всероссийском конкурсе имени Л. С. Выготского.

В Центральном федеральном округе проходит Всероссийский конкурс имени Л. С. Выготского. Принять участие в нём могут педагоги дошкольного образования и студенты, имеющие опыт работы с детьми в возрасте от 2 месяцев до 7 лет.

Цель конкурса – поиск, поддержка и популяризация ярких, творческих
специалистов дошкольного образования, способных разрабатывать, 
применять и распространять современные педагогические практики. 

Для участия в педагогическом состязании нужно представить проект по работе с детьми или предложить решение реального кейса. Авторы лучших работ получат денежные гранты – от 20 до 50 тысяч рублей, а также принять участие в профильных мероприятиях, которые состоятся в следующем году.

Узнать подробности и оформить заявку на участие можно на официальном сайте конкурса.

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 18:27 +1
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