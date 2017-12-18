Дед Мороз из Великого Устюга даст старт новогодним мероприятиям в Туле

Фото Алексея Пирязева.

Они начнутся 19 декабря и продлятся до 18 января 2018-го.

Жителей и гостей города приглашают на новогодние спектакли и сказки, праздничные концерты, развлекательные программы и новогодние утренники.

Праздничные мероприятия начнутся 19 декабря: на площади Ленина состоится торжественное открытие главной елки города, в нем примет участие Дед Мороз из Великого Устюга. Новогодние и рождественские мероприятия пройдут в филиалах муниципальных учреждениях культуры, в библиотечно-информационных центрах и продлятся до 18 января.

Полная афиша мероприятий в Туле – здесь.