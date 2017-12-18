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Дед Мороз из Великого Устюга даст старт новогодним мероприятиям в Туле
Фото Алексея Пирязева.

Дед Мороз из Великого Устюга даст старт новогодним мероприятиям в Туле

Они начнутся 19 декабря и продлятся до 18 января 2018-го.

Жителей и гостей города приглашают на новогодние спектакли и сказки, праздничные концерты, развлекательные программы и новогодние утренники.

Праздничные мероприятия начнутся 19 декабря: на площади Ленина состоится торжественное открытие главной елки города, в нем примет участие Дед Мороз из Великого Устюга. Новогодние и рождественские мероприятия пройдут в филиалах муниципальных учреждениях культуры, в библиотечно-информационных центрах и продлятся до 18 января.

Полная афиша мероприятий в Туле – здесь.

 

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Путеводитель по праздничным мероприятиям Тулы, Фото: 1
Путеводитель по праздничным мероприятиям Тулы, Фото: 2
Путеводитель по праздничным мероприятиям Тулы, Фото: 3
Путеводитель по праздничным мероприятиям Тулы, Фото: 4
Автор: Юлия Гришина, вчера, в 18:29 +7
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