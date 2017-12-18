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Отравление газом из-за мертвой птицы в Новомосковске: мастеру сделали замечание

Отравление газом из-за мертвой птицы в Новомосковске: мастеру сделали замечание

По представлению прокуратуры ООО «Жилфондсервис» наказал своего работника дисциплинарно.

Прокуратура Новомосковска провела проверку по факту отравления угарным газом жителя дома по ул. Олимпийской. Проверкой установлено, что отравление угарным газом мужчины произошло по причине засоренной дымоходной трубы, в которой находился труп крупной птицы.

В настоящее время состояние здоровья пострадавшего в норме.

Прокуратура сочла, что ЧП произошло из-за бездействия сотрудников управляющей организации – ООО «Жилфондсервис». В адрес руководителя УК новомосковский прокурор внес представление с требованием устранить нарушения жилищного законодательства.

Представление рассмотрено и удовлетворено, должностное лицо – мастер участка – привлечен к дисциплинарной ответственности в виде замечания.

 

 

вчера, в 18:03 0
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отравление угарным газомтруп птицыдымоход
Место
Новомосковск

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