В Туле из-за ремонта на ул. Коминтерна изменится движение транспорта

Об этом информирует управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города.

В Туле в связи с проведением ремонтных работ по переустройству сетей инженерных коммуникаций на улицах Коминтерна, Союзной, Революции для обеспечения безопасности дорожного движения будет запрещена остановка и стоянка, ограничено движение всех видов транспортных средств на следующих участках:

15 декабря с 22.00 по 29 декабря до 5.00 по ул. Коминтерна на участке от дома 1 до ул. Ленина;

15 декабря с 22.00 по 18 декабря до 5.00 по ул. Союзная на участке от дома 1 до Крестовоздвиженской площади;

22 декабря с 22.00 по 25 декабря до 5.00 по ул. Революции (четная сторона) на участке от Крестовоздвиженской площади до ул. Ф. Энгельса.

Также в связи с ремонтными работами изменено движение трамвайного транспорта маршрутов № 3, 9, 10, 14 и автобусов маршрута № 38. Подробнее здесь.