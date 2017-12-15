С 15 декабря в Туле временно изменили схему движения общественного транспорта
Об этом информирует управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы.
В связи с проведением ремонтных работ по ул. Коминтерна движение трамвайного транспорта маршрутов №3, 9, 10, 14 и автобусов маршрута №38 будет осуществляться по измененной схеме.
|
№
|
Наименование маршрута
|
Кол-во, ед.
|
Схема движения
|
рабочие дни
|
выходные и нерабочие праздничные дни
|
всего
|
в т.ч. деж
|
всего
|
в т.ч. деж
|
3
|
Щегловская Засека - Московский вокзал
|
4
|
-
|
4
|
-
|
ул. Щегловская Засека - ул. Кирова - ул. Кутузова - ул. Марата - ул. Епифанская - ул. Пролетарская - Чулковский мост - ул. Советская - ул. Оборонная – ул. Кауля – Красный Перекоп
|
9
|
Ст. "Металлург" - Московский вокзал
|
8
|
4
|
7
|
4
|
ул. Металлургов - ул. Плеханова - ул. Марата - ул. Епифанская - ул. Пролетарская - Чулковский мост - ул. Советская - ул. Октябрьская – Демидовская плотина – ул. Пролетарская – ул. Епифанская – ул. Марата – ул. Плеханова – ул. Металлургов
|
10
|
Ст. "Металлург" - Кондитерская фабрика
|
4
|
2
|
4
|
2
|
ул. Металлургов - ул. Плеханова - ул. Марата - ул. Епифанская - Демидовский путепровод - ул. Октябрьская - ул. М. Горького
|
14
|
Пос. Менделеевский -Кондитерская фабрика
|
6
|
5
|
6
|
5
|
пр-т Ленина - ул. Болдина - ул. Оружейная - ул. Агеева - ул. Ф. Энгельса - ул. Советская - ул. Октябрьская - ул. М. Горького
|
№
|
Наименование маршрута
|
Кол-во, ед.
|
Схема движения
|
рабочие дни
|
выходные и нерабочие праздничные дни
|
всего
|
в т.ч. деж
|
всего
|
в т.ч. деж
|
38
|
Пос. Мясново (з-д Торгового оборудования) - пос. Басово-Прудный
|
4
|
-
|
2
|
-
|
З-д торгового оборудования - Ханинский пр-д - ул. М. Жукова - ул. Полюсная - ул. Кабакова (18-й пр-д Мясново) - ул. Тихмянова - ул. Чмутова - ул. Дм. Ульянова - ул. Болдина - ул. Макаренко - ул. 9 Мая - пр. Ленина - ул. Скуратовская - проезд Энергетиков - ул. Центральная
|
4
|
4
|
3
|
3
|
З-д торгового оборудования - Ханинский пр-д - ул. М. Жукова - ул. Полюсная - ул. Кабакова (18-й пр-д Мясново) - ул. Тихмянова - ул. Чмутова – Павшинский мост – ул. Ф. Смирнова – Красноармейский пр.- ул. Советская – ул. Октябрьская – Демидовская плотина – ул. Пролетарская