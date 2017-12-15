С 15 декабря в Туле временно изменили схему движения общественного транспорта

Фото из архива Myslo.

Об этом информирует управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы.

В связи с проведением ремонтных работ по ул. Коминтерна движение трамвайного транспорта маршрутов №3, 9, 10, 14 и автобусов маршрута №38 будет осуществляться по измененной схеме.

трамвай

№

Наименование маршрута Кол-во, ед. Схема движения рабочие дни выходные и нерабочие праздничные дни всего в т.ч. деж всего в т.ч. деж 3 Щегловская Засека - Московский вокзал 4 - 4 - ул. Щегловская Засека - ул. Кирова - ул. Кутузова - ул. Марата - ул. Епифанская - ул. Пролетарская - Чулковский мост - ул. Советская - ул. Оборонная – ул. Кауля – Красный Перекоп 9 Ст. "Металлург" - Московский вокзал 8 4 7 4 ул. Металлургов - ул. Плеханова - ул. Марата - ул. Епифанская - ул. Пролетарская - Чулковский мост - ул. Советская - ул. Октябрьская – Демидовская плотина – ул. Пролетарская – ул. Епифанская – ул. Марата – ул. Плеханова – ул. Металлургов 10 Ст. "Металлург" - Кондитерская фабрика 4 2 4 2 ул. Металлургов - ул. Плеханова - ул. Марата - ул. Епифанская - Демидовский путепровод - ул. Октябрьская - ул. М. Горького 14 Пос. Менделеевский -Кондитерская фабрика 6 5 6 5 пр-т Ленина - ул. Болдина - ул. Оружейная - ул. Агеева - ул. Ф. Энгельса - ул. Советская - ул. Октябрьская - ул. М. Горького

Автобус