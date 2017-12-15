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С 15 декабря в Туле временно изменили схему движения общественного транспорта
Фото из архива Myslo.

С 15 декабря в Туле временно изменили схему движения общественного транспорта

Об этом информирует управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы.

В связи с проведением ремонтных работ по ул. Коминтерна движение трамвайного транспорта маршрутов №3, 9, 10, 14 и автобусов маршрута №38 будет осуществляться по измененной схеме.

трамвай


 

Наименование маршрута

Кол-во, ед.

Схема движения

рабочие дни

выходные и нерабочие праздничные дни

всего

в т.ч. деж

всего

в т.ч. деж

3

Щегловская Засека - Московский вокзал

4

-

4

-

ул. Щегловская Засека - ул. Кирова - ул. Кутузова - ул. Марата - ул. Епифанская - ул. Пролетарская - Чулковский мост - ул. Советская - ул. Оборонная – ул. Кауля – Красный Перекоп

9

Ст. "Металлург" - Московский вокзал

 

8

4

7

4

ул. Металлургов - ул. Плеханова - ул. Марата - ул. Епифанская - ул. Пролетарская - Чулковский мост - ул. Советская - ул. Октябрьская – Демидовская плотина – ул. Пролетарская – ул. Епифанская – ул. Марата – ул. Плеханова – ул. Металлургов

10

Ст. "Металлург" - Кондитерская фабрика

4

2

4

2

ул. Металлургов - ул. Плеханова - ул. Марата - ул. Епифанская - Демидовский путепровод - ул. Октябрьская - ул. М. Горького

14

Пос. Менделеевский -Кондитерская фабрика

6

5

6

5

пр-т Ленина - ул. Болдина - ул. Оружейная - ул. Агеева - ул. Ф. Энгельса - ул. Советская - ул. Октябрьская - ул. М. Горького
Автобус

Наименование маршрута

Кол-во, ед.

Схема движения

рабочие дни

выходные и нерабочие праздничные дни

всего

в т.ч. деж

всего

 

в т.ч. деж

38

Пос. Мясново (з-д Торгового оборудования) - пос. Басово-Прудный

 

4

-

2

-

З-д торгового оборудования - Ханинский пр-д - ул. М. Жукова - ул. Полюсная - ул. Кабакова (18-й пр-д Мясново) - ул. Тихмянова - ул. Чмутова - ул. Дм. Ульянова - ул. Болдина - ул. Макаренко - ул. 9 Мая - пр. Ленина - ул. Скуратовская - проезд Энергетиков - ул. Центральная

4

4

3

3

З-д торгового оборудования - Ханинский пр-д - ул. М. Жукова - ул. Полюсная - ул. Кабакова (18-й пр-д Мясново) - ул. Тихмянова - ул. Чмутова – Павшинский мост – ул. Ф. Смирнова – Красноармейский пр.- ул. Советская – ул. Октябрьская – Демидовская плотина – ул. Пролетарская

 

сегодня, в 15:18 −1
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