Как изменилась стоимость оливье для туляков к Новому году

Туластат проследил за ценами на основные ингредиенты к самому новогоднему салату в Тульской области.

На сайте Туластата опубликована информация о предновогоднем изменении цен на продукты питания.

оливье

Туластат сравнил цены на основные ингредиенты для салата оливье в ноябре 2016 года к ноябрю 2017 года. Брались в расчет продукты для салата на семью из 4 человек. Цены указаны в рублях.

Продукт Цена в ноябре 2016 года Цена в ноябре 2017 года Колбаса (400 г) 125,12 135,48 Яйца (5 штук) 32,33 27,25 Горошек (400 г) 58,25 60,57 Картофель (400 г) 6,84 6,69 Морковь (300 г) 6,95 6,36 Огурцы (консерв.

500 г) 72,81 75,72 Майонез (400 г) 65,86 68,81 Лук репка 4,13 4 Итого 372,29 385,13

Получается, что готовый салат подорожал по сравнению с прошлым годом всего на 1,03%. Интересно, как он подрастет в цене в декабре этого года?

селедка под шубой

Также в Туластате озаботились сравнение цен на салат «селедка под шубой». Оценивалась также стоимость продуктов для салата на семью из 4 человек (ноябрь 2016 года к ноябрю 2017 года). Цены указаны в рублях.

Продукт Цена в ноябре 2016 года Цена в ноябре 2017 года Сельдь соленая (1 кг) 196,85 181,02 Яйца (дес.) 64,65 54,49 Лук репка (200 г) 4,13 4,26 Картофель (1 кг) 17,10 16,72 Свекла (1 кг) 22,40 19,13 Майонез (400 г) 65,86 68,81 Итого 335,36 313,52

Получается, что селедка под шубой подешевела, правда, незначительно: всего на 0,07%.

А сколько вы тратите на новогоднее застолье? Как думаете, адекватны ли цены, указанные в официальной статистике, или в ближайшем к вам магазине все гораздо дороже/дешевле? Делитесь в комментариях.