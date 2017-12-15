Как изменилась стоимость оливье для туляков к Новому году
Туластат проследил за ценами на основные ингредиенты к самому новогоднему салату в Тульской области.
На сайте Туластата опубликована информация о предновогоднем изменении цен на продукты питания.
Туластат сравнил цены на основные ингредиенты для салата оливье в ноябре 2016 года к ноябрю 2017 года. Брались в расчет продукты для салата на семью из 4 человек. Цены указаны в рублях.
|Продукт
|Цена в ноябре 2016 года
|Цена в ноябре 2017 года
|Колбаса (400 г)
|125,12
|135,48
|Яйца (5 штук)
|32,33
|27,25
|Горошек (400 г)
|58,25
|60,57
|Картофель (400 г)
|6,84
|6,69
|Морковь (300 г)
|6,95
|6,36
|
Огурцы (консерв.
500 г)
|72,81
|75,72
|Майонез (400 г)
|65,86
|68,81
|Лук репка
|4,13
|4
|Итого
|372,29
|385,13
Получается, что готовый салат подорожал по сравнению с прошлым годом всего на 1,03%. Интересно, как он подрастет в цене в декабре этого года?
Также в Туластате озаботились сравнение цен на салат «селедка под шубой». Оценивалась также стоимость продуктов для салата на семью из 4 человек (ноябрь 2016 года к ноябрю 2017 года). Цены указаны в рублях.
|Продукт
|Цена в ноябре 2016 года
|Цена в ноябре 2017 года
|Сельдь соленая (1 кг)
|196,85
|181,02
|Яйца (дес.)
|64,65
|54,49
|Лук репка (200 г)
|4,13
|4,26
|Картофель (1 кг)
|17,10
|16,72
|Свекла (1 кг)
|22,40
|19,13
|Майонез (400 г)
|65,86
|68,81
|Итого
|335,36
|313,52
Получается, что селедка под шубой подешевела, правда, незначительно: всего на 0,07%.
А сколько вы тратите на новогоднее застолье? Как думаете, адекватны ли цены, указанные в официальной статистике, или в ближайшем к вам магазине все гораздо дороже/дешевле? Делитесь в комментариях.