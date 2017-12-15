новости
новости
Регистрация
Как изменилась стоимость оливье для туляков к Новому году

Как изменилась стоимость оливье для туляков к Новому году

Туластат проследил за ценами на основные ингредиенты к самому новогоднему салату в Тульской области.

На сайте Туластата опубликована информация о предновогоднем изменении цен на продукты питания.

оливье

Туластат сравнил цены на основные ингредиенты для салата оливье в ноябре 2016 года к ноябрю 2017 года. Брались в расчет продукты для салата на семью из 4 человек. Цены указаны в рублях.

Продукт Цена в ноябре 2016 года Цена в ноябре 2017 года
     
Колбаса (400 г) 125,12 135,48
Яйца (5 штук) 32,33 27,25
Горошек (400 г) 58,25 60,57
Картофель (400 г) 6,84 6,69
Морковь (300 г) 6,95 6,36
Огурцы (консерв.
500 г)		 72,81 75,72
Майонез (400 г) 65,86 68,81
Лук репка 4,13 4
Итого 372,29 385,13

Получается, что готовый салат подорожал по сравнению с прошлым годом всего на 1,03%. Интересно, как он подрастет в цене в декабре этого года?

селедка под шубой

Также в Туластате озаботились сравнение цен на салат «селедка под шубой». Оценивалась также стоимость продуктов для салата на семью из 4 человек (ноябрь 2016 года к ноябрю 2017 года). Цены указаны в рублях.

Продукт Цена в ноябре 2016 года Цена в ноябре 2017 года
     
Сельдь соленая (1 кг) 196,85 181,02
Яйца (дес.) 64,65 54,49
Лук репка (200 г) 4,13 4,26
Картофель (1 кг) 17,10 16,72
Свекла (1 кг) 22,40 19,13
Майонез (400 г) 65,86 68,81
Итого 335,36 313,52

Получается, что селедка под шубой подешевела, правда, незначительно: всего на 0,07%.

 

А сколько вы тратите на новогоднее застолье? Как думаете, адекватны ли цены, указанные в официальной статистике, или в ближайшем к вам магазине все гораздо дороже/дешевле? Делитесь в комментариях.

сегодня, в 16:39 0
Другие статьи по темам
Событие
стоимость продуктовновогодние ценыоливьеселедка под шубой
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле из-за ремонта на ул. Коминтерна изменится движение транспорта
В Туле из-за ремонта на ул. Коминтерна изменится движение транспорта
В Туле прошли легкоатлетические соревнования
В Туле прошли легкоатлетические соревнования
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.