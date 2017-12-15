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Из горящего дома в Туле пожарные спасли 20 человек
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

Из горящего дома в Туле пожарные спасли 20 человек

Причина пожара устанавливается.

14 декабря в 16.36 в службу-спасения сообщили о возгорании в квартире, расположенной в Туле на улице Луначарского.

Четыре пожарных расчета и автолестница для работ на верхних этажах здания прибыли на место происшествия в 16.41. Через пять минут огонь потушили. 

Пожарные вывели по лестничному маршу 20 человек.

В результате происшествия на кухне размером 2х3 м сгорел натяжной потолок, обгорел кухонный гарнитур, закоптились стены.

Причина пожара устанавливается.

 

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 09:28 +4
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