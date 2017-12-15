Какие имена были самыми популярными в Тульской области в 2017 году?

В основном, туляки называли своих детей традиционными именами. Иностранные и прочие необычные для нашего региона имена встречаются редко.

мальчики

Первая десятка рейтинга имен мальчишек выглядит так:

Артём

Максим

Александр

Дмитрий

Иван

Михаил

Егор

Матвей

Кирилл

Тимофей

Каждым из этих имен назвали от 80 до 180 мальчиков в 2017 году в Тульской области.

Далее встречаются такие как Платон, Богдан, Давид, Лев. Имена других наций, проживающих на территории региона, попадаются во второй полусотне: Амир, Мухаммад, Эмиль, Абдулло.

Самые редкие имена мальчиков в Тульской области: Али, Яков, Яромир, Ибрагим, Аслан.

Полная таблица ТОП-100 имен мальчиков – здесь.

Девочки

Первая десятка имен для девчонок такова:

Виктория

Мария

Анна

София

Дарья

Ксения

Анастасия

Варвара

Полина

Алиса

Каждым из этих имен назвали от 100 до 160 девочек в 2017 году в Тульской области.

Виолеттой, Аглаей, Глафирой и Камиллой в Тульской области в 2017 году называли по 6 девочек. Самыми редкими женскими именами в регионе стали: Мира, Нина, Алисия, Златослава.

Полная таблица ТОП-100 имен девочек – здесь.