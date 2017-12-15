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Какие имена были самыми популярными в Тульской области в 2017 году?
Фото o-krohe.ru

Какие имена были самыми популярными в Тульской области в 2017 году?

Комитет Тульской области по делам записи актов гражданского состояния составил ТОП-100 имен мальчиков и такой же рейтинг имен девочек в уходящем году.

В основном, туляки называли своих детей традиционными именами. Иностранные и прочие необычные для нашего региона имена встречаются редко.

мальчики

Первая десятка рейтинга имен мальчишек выглядит так:

  • Артём
  • Максим
  • Александр
  • Дмитрий
  • Иван
  • Михаил
  • Егор
  • Матвей
  • Кирилл
  • Тимофей

Каждым из этих имен назвали от 80 до 180 мальчиков в 2017 году в Тульской области.

Далее встречаются такие как Платон, Богдан, Давид, Лев. Имена других наций, проживающих на территории региона, попадаются во второй полусотне: Амир, Мухаммад, Эмиль, Абдулло.

Самые редкие имена мальчиков в Тульской области: Али, Яков, Яромир, Ибрагим, Аслан.

Полная таблица ТОП-100 имен мальчиков – здесь.

Девочки

Первая десятка имен для девчонок такова:

  • Виктория
  • Мария
  • Анна
  • София
  • Дарья
  • Ксения
  • Анастасия
  • Варвара
  • Полина
  • Алиса

Каждым из этих имен назвали от 100 до 160 девочек в 2017 году в Тульской области.

Виолеттой, Аглаей, Глафирой и Камиллой в Тульской области в 2017 году называли по 6 девочек. Самыми редкими женскими именами в регионе стали: Мира, Нина, Алисия, Златослава.

Полная таблица ТОП-100 имен девочек – здесь.

 

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 09:48 +6
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