Какие имена были самыми популярными в Тульской области в 2017 году?

В основном, туляки называли своих детей традиционными именами. Иностранные и прочие необычные для нашего региона имена встречаются редко.
Первая десятка рейтинга имен мальчишек выглядит так:
- Артём
- Максим
- Александр
- Дмитрий
- Иван
- Михаил
- Егор
- Матвей
- Кирилл
- Тимофей
Каждым из этих имен назвали от 80 до 180 мальчиков в 2017 году в Тульской области.
Далее встречаются такие как Платон, Богдан, Давид, Лев. Имена других наций, проживающих на территории региона, попадаются во второй полусотне: Амир, Мухаммад, Эмиль, Абдулло.
Самые редкие имена мальчиков в Тульской области: Али, Яков, Яромир, Ибрагим, Аслан.
Полная таблица ТОП-100 имен мальчиков – здесь.
Первая десятка имен для девчонок такова:
- Виктория
- Мария
- Анна
- София
- Дарья
- Ксения
- Анастасия
- Варвара
- Полина
- Алиса
Каждым из этих имен назвали от 100 до 160 девочек в 2017 году в Тульской области.
Виолеттой, Аглаей, Глафирой и Камиллой в Тульской области в 2017 году называли по 6 девочек. Самыми редкими женскими именами в регионе стали: Мира, Нина, Алисия, Златослава.
Полная таблица ТОП-100 имен девочек – здесь.