Алексей Дюмин: «Своими ответами Президент в очередной раз показал – страна в надежных руках»

Вчера, 14 декабря, в 13-й раз прошла большая ежегодная пресс-конференция Президента РФ Владимира Путина. На мероприятие было аккредитовано рекордное число журналистов — 1640 человек. Пресс-конференция продлилась 3 часа 42 минуты, и за это время Президент ответил на 65 вопросов.



Губернатор Тульской области Алексей Дюмин прокомментировал выступление главы государства:

- Ежегодная пресс-конференция нашего Президента стала хорошей традицией. Из первых уст не только журналисты, но и все жители страны смогли получить ответы на самые актуальные вопросы.

У нас огромная страна, очень разная и вопросы разные. У каждого региона — своя специфика.