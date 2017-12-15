Алексей Дюмин: «Своими ответами Президент в очередной раз показал – страна в надежных руках»
Губернатор Тульской области прокомментировал выступление главы государства на большой пресс-конференции.
Вчера, 14 декабря, в 13-й раз прошла большая ежегодная пресс-конференция
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин прокомментировал выступление главы государства:
- Ежегодная пресс-конференция нашего Президента стала хорошей традицией. Из первых уст не только журналисты, но и все жители страны смогли получить ответы на самые актуальные вопросы.
У нас огромная страна, очень разная и вопросы разные. У каждого региона — своя специфика.
Но что нас всех объединяет и что я особо отметил в выступлении Президента — он очень большое внимание уделил вопросам поддержки семьи, защиты материнства и детства, развития здравоохранения, образования. Это расширение программы материнского капитала, ежемесячные выплаты и многие другие меры поддержки. Это создание сети центров одаренных детей, технопарков «Кванториум»