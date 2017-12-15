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Алексей Дюмин: «Своими ответами Президент в очередной раз показал – страна в надежных руках»

Алексей Дюмин: «Своими ответами Президент в очередной раз показал – страна в надежных руках»

Губернатор Тульской области прокомментировал выступление главы государства на большой пресс-конференции.

Вчера, 14 декабря, в 13-й раз прошла большая ежегодная пресс-конференция Президента РФ Владимира Путина. На мероприятие было аккредитовано рекордное число журналистов — 1640 человек. Пресс-конференция продлилась 3 часа 42 минуты, и за это время Президент ответил на 65 вопросов.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин прокомментировал выступление главы государства:

- Ежегодная пресс-конференция нашего Президента стала хорошей традицией. Из первых уст не только журналисты, но и все жители страны смогли получить ответы на самые актуальные вопросы.

У нас огромная страна, очень разная и вопросы разные. У каждого региона — своя специфика.

Но что нас всех объединяет и что я особо отметил в выступлении Президента — он очень большое внимание уделил вопросам поддержки семьи, защиты материнства и детства, развития здравоохранения, образования. Это расширение программы материнского капитала, ежемесячные выплаты и многие другие меры поддержки. Это создание сети центров одаренных детей, технопарков «Кванториум» и т. д. Все это — инвестиции в человека. Это и есть Россия, устремленная в будущее. Своими ответами Президент в очередной раз показал — страна в надежных руках.

Сюжет: Большая пресс-конференция Путина-2017
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