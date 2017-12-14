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В Туле водитель заблудился на односторонней улице

В Туле водитель заблудился на односторонней улице

Выехав «против шерсти» с улицы Льва Толстого, он смутил остальных участников движения. Видео маневра в редакцию Myslo прислал читатель.

14 декабря туляк стал свидетелем то ли чьей-то маленькой улично-дорожной трагедии, то ли хамского отношения к правилам дорожного движения.
 
Водитель отечественного авто вынырнул с односторонней улицы Льва Толстого на перекресток, чем поставил в тупик встречных водителей. Дождавшись, когда его объедут, мужчина спокойно свернул на проспект.
 

Видео прислал в редакцию наш пользователь Сергей Deleted:
 
«Привет Слобода. Знаю, что вы любите собирать водятлов. Вот вам сегодняшний очередной. Проспект Ленина — Л. Толстого. Е846ТТ. Ваш Deleted».

 

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 17:11 +8
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