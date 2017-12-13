В 2018 году в Большой Туле появятся два новых детских сада и школа

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В Туле завершается строительство двух новых детских садов. Их планируется ввести в эксплуатацию в 2018 году. Новый детский сад в селе Зайцево будет рассчитан на 60 мест, в микрорайоне «Левобережный» — на 200 мест. Как отметил мэр города Юрий Цкипури, оба дошкольных учреждения построены по самым современным стандартам.

Также в 2018 году в ЖК «Зеленстрой-2» будет сдана в эксплуатацию новая школа на 600 мест.