Сейчас в полиции выясняют все детали происшествия.

В Киреевске двое детей украли мороженое из морозильной камеры, которую один из индивидуальных предпринимателей оставил на ночь на улице. По предварительным данным, похитители сорвали замок и забрали лакомство.

Подозреваемых вычислили по записям с камер видеонаблюдения. Злоумышленниками оказались 12-летний и 14-летний мальчики. Они признались в содеянном. В отделе МВД России по Киреевскому району устанавливают все детали противоправного деяния.