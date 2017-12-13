новости
новости
Регистрация
В Киреевске двое детей украли мороженое

В Киреевске двое детей украли мороженое

Сейчас в полиции выясняют все детали происшествия.

В Киреевске двое детей украли мороженое из морозильной камеры, которую один из индивидуальных предпринимателей оставил на ночь на улице. По предварительным данным, похитители сорвали замок и забрали лакомство.

Подозреваемых вычислили по записям с камер видеонаблюдения. Злоумышленниками оказались 12-летний и 14-летний мальчики. Они признались в содеянном. В отделе МВД России по Киреевскому району устанавливают все детали противоправного деяния.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:15 +1
Другие статьи по темам
Место
Тульская областьКиреевск
Прочее
украли мороженоеподростки

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В 2018 году в Большой Туле появятся два новых детских сада и школа
В 2018 году в Большой Туле появятся два новых детских сада и школа
Клиника «Медикас»: Мы заботимся о вашем здоровье!
Клиника «Медикас»: Мы заботимся о вашем здоровье!
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.