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Молодые тульские железнодорожники получат обновлённое общежитие

Молодые тульские железнодорожники получат обновлённое общежитие

После реконструкции в жилом корпусе Тульского учебного центра РЖД улучшатся условия проживания.

В 2018 году учащихся Тульского подразделения Московского учебного центра профессиональных квалификации ждет новоселье.

Согласно инвестиционной программе «РЖД», в общежитии учебного заведения будет проведена реконструкция. Ежегодно в Тульском подразделении учебного центра проходят переподготовку по ключевым для железнодорожной отрасли профессиям более одной тысячи специалистов.

После реконструкции вместимость общежития увеличится со 170 до 220 мест, существенно улучшатся условия проживания – помимо спальных комнат здесь будут санузлы с душем и кухни для разогрева пищи.

Для проведения общественных мероприятий откроется актовый зал, а также библиотека с электронным читальным залом на 40 мест. По окончании реконструкции будет проведено благоустройство территории учебного заведения.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:21 +4
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