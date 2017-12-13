Молодые тульские железнодорожники получат обновлённое общежитие

В 2018 году учащихся Тульского подразделения Московского учебного центра профессиональных квалификации ждет новоселье.

Согласно инвестиционной программе «РЖД», в общежитии учебного заведения будет проведена реконструкция. Ежегодно в Тульском подразделении учебного центра проходят переподготовку по ключевым для железнодорожной отрасли профессиям более одной тысячи специалистов.

После реконструкции вместимость общежития увеличится со 170 до 220 мест, существенно улучшатся условия проживания – помимо спальных комнат здесь будут санузлы с душем и кухни для разогрева пищи.

Для проведения общественных мероприятий откроется актовый зал, а также библиотека с электронным читальным залом на 40 мест. По окончании реконструкции будет проведено благоустройство территории учебного заведения.