В Туле на улице Лейтейзена с 12 декабря ограничили остановку и стоянку транспортных средств

Запрет действует с сегодняшнего дня. Об этом сообщает управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения и обеспечения беспрепятственного проезда автотранспорта, администрацией города принято решение об установке дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена» на автоподъезде к многоквартирному дому по адресу: Красноармейский проспект, 11/ул. Лейтейзена, 3. Это участок улично-дорожной сети от ул. Лейтейзена до въезда во двор многоквартирного дома:

Изменения в организации дорожного движения вступили в силу с 12 декабря 2017 года.