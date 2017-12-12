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В Туле на улице Лейтейзена с 12 декабря ограничили остановку и стоянку транспортных средств

В Туле на улице Лейтейзена с 12 декабря ограничили остановку и стоянку транспортных средств

Запрет действует с сегодняшнего дня. Об этом сообщает управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения и обеспечения беспрепятственного проезда автотранспорта, администрацией города принято решение об установке дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена» на автоподъезде к многоквартирному дому по адресу: Красноармейский проспект, 11/ул. Лейтейзена, 3. Это участок улично-дорожной сети от ул. Лейтейзена до въезда во двор многоквартирного дома:

 

Изменения в организации дорожного движения вступили в силу с 12 декабря 2017 года.

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 10:30 0
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