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Погода в Туле 13 декабря: осадки, лёгкий ветер и температура выше нуля

Погода в Туле 13 декабря: осадки, лёгкий ветер и температура выше нуля

Синоптики прогнозируют переменную облачность и пониженное давление.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на территории области ожидается переменная облачность.

Местами небольшие осадки – дождь и мокрый снег (по данным сайта Метеоинфо, за сутки ожидается – до 3 мм). Ветер южный, юго-западный – 4-9 метров в секунду.

Температура воздуха ночью и днем – от нуля до плюс пяти градусов. Атмосферное давление по-прежнему пониженное – 740-745 мм рт. ст.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 08:00 +4
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