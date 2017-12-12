Погода в Туле 13 декабря: осадки, лёгкий ветер и температура выше нуля

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на территории области ожидается переменная облачность.

Местами небольшие осадки – дождь и мокрый снег (по данным сайта Метеоинфо, за сутки ожидается – до 3 мм). Ветер южный, юго-западный – 4-9 метров в секунду.

Температура воздуха ночью и днем – от нуля до плюс пяти градусов. Атмосферное давление по-прежнему пониженное – 740-745 мм рт. ст.