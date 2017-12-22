«Ясная Поляна» вошла в топ-10 усадьб с лучшими новогодними праздниками

Аналитическое агентство ТурСтат составило рейтинг с лучшими музеями-усадьбами России для празднования новогодних праздников всей семьей в декабре и январе 2018 года. В рейтинг не вошли усадебные праздники на открытом воздухе.

Топ-10:

«Мураново» (Московская область): «Зимние праздники – 2018», 13 декабря – 14 января 2018 г. «Мелихово» (Московская область): «Ёлка у Чеховых», 26-28 декабря и 6-8 января 2018 г. «Середниково» (Московская область): «Интерактивная суперЁлка», 23 декабря – 6 января 2018 г. «Карабиха» (Ярославская область): «В гостях у Мороза-воеводы», 19-24 декабря и 3-7 января 2018 г. «Усадьба Рукавишниковых» (Нижний Новгород): «Вслед за Вифлеемской звездой», 19 декабря – 4 января 2018 г. «Ясная Поляна» (Тульская область): «Рождественская сказка», 4-6 января 2018 г. «Константиново» (Рязанская область): «Забежала Коляда на село», 5-7 января 2018 г. «Ивановка» (Тамбовская область): «Новогодние праздники в Ивановке», 28 декабря – 20 января 2018 г. «Сугорье» (Вологодская область): «Зимний солнцеворот», 1-7 января 2018 г. «Рождествено» (Ленинградская область): «Приключения в новогоднюю ночь», 22, 28 и 29 декабря.