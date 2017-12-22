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«Ясная Поляна» вошла в топ-10 усадьб с лучшими новогодними праздниками

«Ясная Поляна» вошла в топ-10 усадьб с лучшими новогодними праздниками

Рейтинг возглавила усадьба «Мураново» в Московской области.

Аналитическое агентство ТурСтат составило рейтинг с лучшими музеями-усадьбами России для празднования новогодних праздников всей семьей в декабре и январе 2018 года. В рейтинг не вошли усадебные праздники на открытом воздухе.

Топ-10:

  1. «Мураново» (Московская область): «Зимние праздники – 2018», 13 декабря  – 14 января 2018 г.
  2. «Мелихово» (Московская область): «Ёлка у Чеховых», 26-28 декабря и 6-8 января 2018 г.
  3. «Середниково» (Московская область): «Интерактивная суперЁлка», 23 декабря – 6 января 2018 г.
  4. «Карабиха» (Ярославская область): «В гостях у Мороза-воеводы», 19-24 декабря и 3-7 января 2018 г.
  5. «Усадьба Рукавишниковых» (Нижний Новгород): «Вслед за Вифлеемской звездой», 19 декабря – 4 января 2018 г.
  6. «Ясная Поляна» (Тульская область): «Рождественская сказка», 4-6 января 2018 г.
  7. «Константиново» (Рязанская область): «Забежала Коляда на село», 5-7 января 2018 г.
  8. «Ивановка» (Тамбовская область): «Новогодние праздники в Ивановке», 28 декабря – 20 января 2018 г.
  9. «Сугорье» (Вологодская область): «Зимний солнцеворот», 1-7 января 2018 г.
  10. «Рождествено» (Ленинградская область): «Приключения в новогоднюю ночь», 22, 28 и 29 декабря.

В музее-усадьбе Л. Н. Толстого «Ясная Поляна» в Тульской области с 4 по 6 января пройдет праздник «Рождественская сказка». В выставочном зале дома Волконского состоится знакомство с традициями празднования Рождества на Руси и в семье Толстых, представление в вертепе, рождественские гадания, колядки в кучерской избе и угощение яснополянским чаем.

Автор: Кристина Вернигорина, вчера, в 10:18 0
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