В ТулГУ не выявили новых случаев заболевания менингитом

Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора и министерства здравоохранения Тульской области.

Ранее Myslo писал, что студенты ТулГУ сообщают о вспышке менингита в университете. В Управлении Роспотребнадзора рассказали, что одна из студенток скончалась, предположительно, от этого заболевания.

В университете проводился комплекс противоэпидемических мероприятий, включающий медицинское наблюдение за состоянием здоровья детей и преподавателей. Была организована экстренная вакцинация тех, кто находился в тесном контакте с больной.

Новых случаев заболеваний менингитом в ТулГУ не зарегистрировано.

Необходимости введения карантина и приостановления образовательного процесса в университете нет.

Как сообщает Роспотребнадзор, со студентами и преподавателями провели разъяснительную работу, дали рекомендации по профилактике.

– В связи с регистрацией случая менингококковой инфекции в Тульском государственном университете продолжается комплекс противоэпидемических (профилактических) мероприятий, включающий медицинское наблюдение за контактными лицами (преподавателями и студентами), профилактические прививки против менингококковой инфекции и антибиотикотерапия среди контактных лиц. В очаге проводятся необходимые санитарно-гигиенические мероприятия, — сообщили в ведомстве.

Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Тульской области и регионального министерства здравоохранения.