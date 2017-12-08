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Туляка, напавшего на девочку на улице Белкина, заключили под стражу
Кадр из видео.

Туляка, напавшего на девочку на улице Белкина, заключили под стражу

Подозреваемый — ранее судимый за хищение 21-летний житель Ленинского района.

Подозреваемого в нападении на несовершеннолетнюю девочку на улице Белкина в Туле заключили под стражу. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по Тульской области.

Подозреваемый — ранее судимый за хищение 21-летний житель Ленинского района. Его задержали 6 декабря.

– В отдел полиции «Советский» к участковым уполномоченным обратился местный житель. Мужчина рассказал, что в одной из социальных сетей случайно увидел аккаунт пользователя, изображение которого на фото было похоже на ориентировку, размещённую в СМИ, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

При проведении дальнейших оперативных мероприятий полицейские выяснили личность и местонахождение владельца аккаунта. В ходе проверки предварительно подтвердилась его причастность к противоправному деянию.

На допросе молодой человек заявил, что раскаивается в содеянном.

7 декабря мужчине предъявлено обвинение по п. «б» ч.4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста).

Расследование уголовного дела продолжается.

сегодня, в 16:58 +1
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