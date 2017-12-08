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Тульские велосипедистки в составе сборной России выступят в Чили
Фото из архива Myslo

Тульские велосипедистки в составе сборной России выступят в Чили

Наши спортсменки участвуют в четвертом этапе Кубка мира по велоспорту на треке.

Тульские велосипедистки в составе национальной сборной представляют интересы России на четвертом этапе Кубка мира по велоспорту на треке.

Татьяна Киселева вместе с москвичкой Дарьей Шмелевой проедут спринт — командный и индивидуальный. Мария Аверина выступит в мэдисоне в паре с Дианой Климовой.

Турнир пройдет с 8 по 10 декабря в чилийском Сантьяго.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 17:27 +2
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