Тульские велосипедистки в составе сборной России выступят в Чили

Фото из архива Myslo

Наши спортсменки участвуют в четвертом этапе Кубка мира по велоспорту на треке.

Тульские велосипедистки в составе национальной сборной представляют интересы России на четвертом этапе Кубка мира по велоспорту на треке.

Татьяна Киселева вместе с москвичкой Дарьей Шмелевой проедут спринт — командный и индивидуальный. Мария Аверина выступит в мэдисоне в паре с Дианой Климовой.

Турнир пройдет с 8 по 10 декабря в чилийском Сантьяго.