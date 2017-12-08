Фото из архива Myslo
Тульские велосипедистки в составе сборной России выступят в Чили
Наши спортсменки участвуют в четвертом этапе Кубка мира по велоспорту на треке.
Тульские велосипедистки в составе национальной сборной представляют интересы России на четвертом этапе Кубка мира по велоспорту на треке.
Татьяна Киселева вместе с москвичкой Дарьей Шмелевой проедут спринт — командный и индивидуальный. Мария Аверина выступит в мэдисоне в паре с Дианой Климовой.
Турнир пройдет с 8 по 10 декабря в чилийском Сантьяго.
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