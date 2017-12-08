новости
новости
Регистрация
Тульские дороги от снега расчищают 103 единицы техники

Тульские дороги от снега расчищают 103 единицы техники

Если в вашем дворе не очистили дороги от снега, звоните по телефонам Единой дежурно-диспетчерской службы.

В Туле продолжаются работы по уборке городских территорий. В работах задействованы 157 специалистов и 103 единицы техники — снегопогрузчики, КДМ, тракторы, Avant и т. д.

В ночь с 7 на 8 декабря снег вывозили по следующим адресам:

  • Оружейный переулок,
  • пл. Ленина,
  • ул. Советская,
  • ул. Менделеевская,
  • ул. Союзная,
  • Денисовский переулок,
  • ул. Благовещенская,
  • ул. Ф. Энгельса,
  • ул. Революции,
  • ул. Октябрьская,
  • пр. Ленина.

Днем планируется очистить остановочные павильоны на разворотных кольцах, расчистить тротуары на мостах и путепроводах.

Жители могут сообщать о местах неудовлетворительного состояния дорог, тротуаров, дворовых территорий, наличии неубранных снежных масс по телефонам Единой дежурно-диспетчерской службы: (4872) 47-20-34; 1391.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:45 +1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
снеграсчистка дорог

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Футболистам «Арсенала» предложили валенки перед матчем с «Уралом»
Футболистам «Арсенала» предложили валенки перед матчем с «Уралом»
В Туле состоится благотворительный футбольный матч
В Туле состоится благотворительный футбольный матч
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.