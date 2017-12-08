Тульские дороги от снега расчищают 103 единицы техники

Если в вашем дворе не очистили дороги от снега, звоните по телефонам Единой дежурно-диспетчерской службы.

В Туле продолжаются работы по уборке городских территорий. В работах задействованы 157 специалистов и 103 единицы техники — снегопогрузчики, КДМ, тракторы, Avant и т. д.

В ночь с 7 на 8 декабря снег вывозили по следующим адресам:

Оружейный переулок,

пл. Ленина,

ул. Советская,

ул. Менделеевская,

ул. Союзная,

Денисовский переулок,

ул. Благовещенская,

ул. Ф. Энгельса,

ул. Революции,

ул. Октябрьская,

пр. Ленина.

Днем планируется очистить остановочные павильоны на разворотных кольцах, расчистить тротуары на мостах и путепроводах.

Жители могут сообщать о местах неудовлетворительного состояния дорог, тротуаров, дворовых территорий, наличии неубранных снежных масс по телефонам Единой дежурно-диспетчерской службы: (4872) 47-20-34; 1391.