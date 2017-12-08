Тульские дороги от снега расчищают 103 единицы техники
Если в вашем дворе не очистили дороги от снега, звоните по телефонам Единой дежурно-диспетчерской службы.
В Туле продолжаются работы по уборке городских территорий. В работах задействованы 157 специалистов и 103 единицы техники — снегопогрузчики, КДМ, тракторы, Avant
В ночь с 7 на 8 декабря снег вывозили по следующим адресам:
- Оружейный переулок,
- пл. Ленина,
- ул. Советская,
- ул. Менделеевская,
- ул. Союзная,
- Денисовский переулок,
- ул. Благовещенская,
- ул. Ф. Энгельса,
- ул. Революции,
- ул. Октябрьская,
- пр. Ленина.
Днем планируется очистить остановочные павильоны на разворотных кольцах, расчистить тротуары на мостах и путепроводах.
Жители могут сообщать о местах неудовлетворительного состояния дорог, тротуаров, дворовых территорий, наличии неубранных снежных масс по телефонам Единой дежурно-диспетчерской службы: (4872) 47-20-34; 1391.
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