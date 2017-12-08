Футболистам «Арсенала» предложили валенки перед матчем с «Уралом»
Нашим игрокам предстоит сыграть в Екатеринбурге при 7 градусах мороза.
Тульский «Арсенал» сегодня, 8 декабря, сыграет на выезде с «Уралом». Наши игроки уже прилетели в Екатеринбург. Кстати, погода там совершенно нефутбольная — сейчас в городе -4 градуса, а к вечеру обещают и вовсе 7 градусов мороза! Болельщиков обещают согревать горячей кашей и чаем.
Нашим футболистам пресс-служба ФК «Урал» в шутку предложила предоставить… валенки.
Можем поделиться с тульскими гостями обувью??#УралАрсенал pic.twitter.com/7GYbvxqZJo—
Ф. К. Урал(@FCURAL) 7 декабря 2017 г.
А еще, по словам пресс-службы, они подготовили специальную зимнюю форму к матчу, только ее почему-то не одобрили.
Подготовили к первому зимнему матчу в истории #ФКУрал специальную зимнюю форму, но нам ее не согласовали ??#УралАрсенал pic.twitter.com/LZ5zHEBXKG— ФК Урал (@FCURAL) 8 декабря 2017 г.
Напомним, матч «Урал» — «Арсенал» состоится сегодня в 17.30 по МСК.