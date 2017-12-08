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Футболистам «Арсенала» предложили валенки перед матчем с «Уралом»
Фото пресс-службы ФК "Урал".

Футболистам «Арсенала» предложили валенки перед матчем с «Уралом»

Нашим игрокам предстоит сыграть в Екатеринбурге при 7 градусах мороза.

Тульский «Арсенал» сегодня, 8 декабря, сыграет на выезде с «Уралом». Наши игроки уже прилетели в Екатеринбург. Кстати, погода там совершенно нефутбольная — сейчас в городе -4 градуса, а к вечеру обещают и вовсе 7 градусов мороза! Болельщиков обещают согревать горячей кашей и чаем.

Нашим футболистам пресс-служба ФК «Урал» в шутку предложила предоставить… валенки.

 

А еще, по словам пресс-службы, они подготовили специальную зимнюю форму к матчу, только ее почему-то не одобрили.

 

Напомним, матч «Урал» — «Арсенал» состоится сегодня в 17.30 по МСК.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:24 +1
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