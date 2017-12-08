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Известный боксёр Рой Джонс-младший встретился с тульскими суворовцами
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Известный боксёр Рой Джонс-младший встретился с тульскими суворовцами

Чемпион мира присутствовал при принятии юными туляками клятвы боксёра и вручил им памятные медали.

Легенда мирового бокса, Рой Джонс-младший, в 2015 году ставший гражданином России, приехал в Тулу.

В рамках визита он встретился с главой региона Алексеем Дюминым, который поблагодарил спортсмена за визит:

К боксу у нас относятся серьёзно – открываются новые отделения в спортивных школах, а 8 наших земляков входят в состав национальной команды.

Рой Джонс-младший посетил Тульское суворовское училище, в котором бокс входит в базовую программу физической культуры.

Он осмотрел спортзал образовательного учреждения, а после принятия юными спортсменами клятвы боксёра вручил ребятам памятные медали.

Кроме того, Рой Джонс-младший провёл небольшой мастер-класс для воспитанников училища и спортивной школы «Металлург», а также провёл автограф-сессию.

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 20:52 +5
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