Бесхозный пакет, найденный в тульском банке, не представляет угрозы

Несколько часов назад в УМВД России по Тульской области поступило сообщение о том, что в помещении одного из банков на улице Оружейной обнаружен подозрительный предмет, оставленный неизвестным мужчиной.

Как сообщил руководитель пресс-службы УМВД Андрей Ярцев, на место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции, которые провели мероприятия по обеспечению безопасности персонала и посетителей банка.

В результате выяснилось, что оставленный посетителем пакет не представляет опасности для окружающих. Сейчас сотрудники полиции выясняют личность и местонахождение мужчины.