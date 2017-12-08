Бесхозный пакет, найденный в тульском банке, не представляет угрозы
К такому выводу пришли сотрудники полиции после завершения проверочных мероприятий.
Несколько часов назад в УМВД России по Тульской области поступило сообщение о том, что в помещении одного из банков на улице Оружейной обнаружен подозрительный предмет, оставленный неизвестным мужчиной.
Как сообщил руководитель пресс-службы УМВД Андрей Ярцев, на место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции, которые провели мероприятия по обеспечению безопасности персонала и посетителей банка.
В результате выяснилось, что оставленный посетителем пакет не представляет опасности для окружающих. Сейчас сотрудники полиции выясняют личность и местонахождение мужчины.
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