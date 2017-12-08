Житель посёлка Плеханово обокрал собственного гостя

Приговором мирового судьи судебного участка № 29 Ленинского судебного района, 36-летний житель посёлка Плеханово осужден за кражу. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Судом установлено, что 12 декабря прошлого года, ранним утром, злоумышленник, будучи у себя дома, украл у своего знакомого, находившегося в гостях, портмоне, в котором находилось 3000 рублей, а также просроченную банковскую карту и служебный пропуск.

Похищенное вор обратил в свою пользу, причинив потерпевшему имущественный вред на общую сумму 3800 рублей. В соответствии с вынесенным судом приговором, мужчине назначен штраф в размере 10 тысяч рублей.