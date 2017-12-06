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Туляки смогут сообщить о коррупции судебных приставов
Горячая линия будет работать 8 декабря.
В преддверии Международного дня борьбы с коррупцией 8 декабря в УФССП России по Тульской области будет работать горячая линия по вопросам борьбы с коррупцией и нарушений законодательства со стороны должностных лиц управления.
В этот день конфиденциально можно сообщить о должностных преступлениях:
- превышение должностных полномочий;
- злоупотребление должностными полномочиями;
- самоуправство;
- присвоение и растрата;
- вымогательство;
- получение взятки;
- мошенничество;
- служебный подлог;
- причинение имущественного ущерба;
- халатность, а также об иных фактах нарушения законных прав граждан и организаций.
Звонки будут приниматься 8 декабря с 11.00 до 12.00 и с 14.00 до 15.00 по телефону (4872) 33-47-40.
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