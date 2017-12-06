Туляки смогут сообщить о коррупции судебных приставов

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В преддверии Международного дня борьбы с коррупцией 8 декабря в УФССП России по Тульской области будет работать горячая линия по вопросам борьбы с коррупцией и нарушений законодательства со стороны должностных лиц управления.

В этот день конфиденциально можно сообщить о должностных преступлениях:

превышение должностных полномочий;

злоупотребление должностными полномочиями;

самоуправство;

присвоение и растрата;

вымогательство;

получение взятки;

мошенничество;

служебный подлог;

причинение имущественного ущерба;

халатность, а также об иных фактах нарушения законных прав граждан и организаций.

Звонки будут приниматься 8 декабря с 11.00 до 12.00 и с 14.00 до 15.00 по телефону (4872) 33-47-40.