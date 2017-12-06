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Туляки смогут сообщить о коррупции судебных приставов
Фото resbash.ru

Туляки смогут сообщить о коррупции судебных приставов

Горячая линия будет работать 8 декабря.

В преддверии Международного дня борьбы с коррупцией 8 декабря в УФССП России по Тульской области будет работать горячая линия по вопросам борьбы с коррупцией и нарушений законодательства со стороны должностных лиц управления.

В этот день конфиденциально можно сообщить о должностных преступлениях:

  • превышение должностных полномочий;
  • злоупотребление должностными полномочиями;
  • самоуправство;
  • присвоение и растрата;
  • вымогательство;
  • получение взятки;
  • мошенничество;
  • служебный подлог;
  • причинение имущественного ущерба;
  • халатность, а также об иных фактах нарушения законных прав граждан и организаций.

Звонки будут приниматься 8 декабря с 11.00 до 12.00 и с 14.00 до 15.00 по телефону (4872) 33-47-40.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 16:05 +1
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Тульская область

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