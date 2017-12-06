Тульские улицы от снега будет расчищать новая техника

Фото пресс-службы администрации Тулы

К этой зиме АО «Спецавтохозяйство» закупило 6 единиц КДМ для обработки дорог реагентом и два трактора для расчистки территорий Большой Тулы. Новая техника позволит экономно расходовать реагент и сможет работать в труднодоступных местах.

Всего на расчистку тульских улиц этой зимой выйдут 123 единицы техники: тракторы, снегопогрузчики, автогрейдеры, самосвалы, КДМ и т. д. Работать на этой технике и очищать улицы вручную будут 158 человек.

В этом году список улиц, которые обрабатываются реагентом, увеличен. В адресный перечень вошли 165 объектов. Для сравнения: в прошлом году в списке было 26 улиц.

Обновление парка техники коммунального предприятия продолжится. В планах закупить новый транспорт к лету следующего года.