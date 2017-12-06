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В Туле экономист металлургического предприятия присвоила почти 3 млн рублей

В Туле экономист металлургического предприятия присвоила почти 3 млн рублей

Суд вынес приговор по этому делу.

Центральный районный суда Тулы вынес обвинительный приговор бывшему экономисту по финансовой работе одного из металлургических предприятий. Женщина признана виновной в присвоении денежных средств.
 

Суд установил, что в период времени с 1 ноября 2016 года по 27 июля 2017 года обвиняемая, занимая должность экономиста по финансовой работе ООО «Вторчермет НЛМК Запад», присвоила вверенные денежные средства на общую сумму 2 991 661,06 руб., которые обратила в свою пользу.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы на 3 года в исправительной колонии общего режима. Осужденная взята под стражу в зале суда.

Суд полностью взыскал с осужденной сумму причиненного ущерба. Приговор суда в законную силу не вступил. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Тульской области.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:42 +4
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