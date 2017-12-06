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С 30 декабря все налогоплательщики Тулы будут обслуживаться в одном месте

С 30 декабря все налогоплательщики Тулы будут обслуживаться в одном месте

В регионе проходит масштабная реорганизация налоговых инспекций.

По информации Управления ФНС России по Тульской области, несколько инспекций будут объединены. Реорганизация коснётся инспекции № 11, обслуживающей Зареченский и Пролетарский районы Тулы, а также ИФНС России по Центральному району Тулы. Эти подразделения присоединят к Межрайонной ИФНС России № 12, к которой относятся Привокзальный и Советский районы.

Кроме того, межрайонная ИФНС России № 1 по Тульской области, к которой относится Ефремов, Богородицкий, Воловский, Каменский, Куркинский, Узловский районы, объединится с инспекцией № 9, обслуживающей города Новомосковск и Донской, а также Кимовский район.

Реорганизация налоговых инспекций Тульской области связана с процессом модернизации налоговой службы, повышением качества администрирования налогов и сборов, а также улучшением условий предоставления государственных услуг. 

Изменения вступят в силу 30 декабря. С этого же дня частично изменятся реквизиты перечисления налоговых платежей. Подробности можно узнать на сайте УФНС России по Тульской области.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:54 +2
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