С 30 декабря все налогоплательщики Тулы будут обслуживаться в одном месте

По информации Управления ФНС России по Тульской области, несколько инспекций будут объединены. Реорганизация коснётся инспекции № 11, обслуживающей Зареченский и Пролетарский районы Тулы, а также ИФНС России по Центральному району Тулы. Эти подразделения присоединят к Межрайонной ИФНС России № 12, к которой относятся Привокзальный и Советский районы.

Кроме того, межрайонная ИФНС России № 1 по Тульской области, к которой относится Ефремов, Богородицкий, Воловский, Каменский, Куркинский, Узловский районы, объединится с инспекцией № 9, обслуживающей города Новомосковск и Донской, а также Кимовский район.

Реорганизация налоговых инспекций Тульской области связана с процессом модернизации налоговой службы, повышением качества администрирования налогов и сборов, а также улучшением условий предоставления государственных услуг.

Изменения вступят в силу 30 декабря. С этого же дня частично изменятся реквизиты перечисления налоговых платежей. Подробности можно узнать на сайте УФНС России по Тульской области.