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В Белоусовском парке пройдёт массовый забег Дедов Морозов

В Белоусовском парке пройдёт массовый забег Дедов Морозов

В рамках проекта «Зима по-тульски» в ЦПКиО состоятся развлекательные мероприятия.

В субботу, 9 декабря, в тульском ЦПКиО имени Белоусова состоится настоящий новогодний марафон, в котором примут участие десятки Дедов Морозов. Забег начнётся в 12.00 на Фонтанной площади.

В тот же день, в 19.00, в парковой Комнате истории пройдёт мастер-класс «Снежная Королева. Мероприятие повторится 19 декабря.

В воскресенье, 10 декабря, в полдень, на Рябиновой аллее все желающие смогут освоить искусство ярнбомбинга, создав тёплую «одежду» для парковых деревьев.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:21 +1
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