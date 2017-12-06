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Тульские дольщики могут получить компенсации за несданное вовремя жильё

Тульские дольщики могут получить компенсации за несданное вовремя жильё

Для этого нужно обратиться с письменным заявлением в «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства».

С 7 октября начали действовать правила выплаты возмещения участникам долевого строительства, которые не получили в срок в собственность жилые помещения. Об этом сообщает территориальное Управление Росреестра.

Выплату возмещения гражданам осуществляет публично-правовая компания «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства».

Чтобы получить компенсацию, дольщики должны принять участие в собрании, на котором будет принято соответствующее решение. Затем, в течение 14 дней на сайте Фонда будет опубликовано сообщение о дате начала приёма заявлений граждан о выплате возмещения, а также о месте, времени, форме и порядке приёма заявлений.

Дольщики могут обратиться с заявлением о выплате возмещения до завершения процедуры конкурсного производства застройщика. Выплата возмещения осуществляется в течение 10 рабочих дней со дня представления дольщиком необходимых документов.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:19 +2
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