Тульские школьники соревновались за Кубок ОМОН Росгвардии

Фото пресс-службы Росгвардии

Ученики семи тульских Центров образования приняли участие в военно-патриотической эстафете, посвященной Дню окончания обороны Тулы. Соревнования прошли на базе тульского ОМОН.

Участники разгадывали шифровки, собирали и разбирали на время автомат Калашникова, показывали навыки оказания первой медицинской помощи и транспортировки условно раненого, бегали в бронежилете, противогазе и противоударном шлеме, переносили ящики с боеприпасами и стреляли по мишени из пневматического пистолета.