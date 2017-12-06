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Тульские школьники соревновались за Кубок ОМОН Росгвардии
Фото пресс-службы Росгвардии

Тульские школьники соревновались за Кубок ОМОН Росгвардии

В турнире приняли участие ученики семи тульских Центров образования.

Ученики семи тульских Центров образования приняли участие в военно-патриотической эстафете, посвященной Дню окончания обороны Тулы. Соревнования прошли на базе тульского ОМОН.

Участники разгадывали шифровки, собирали и разбирали на время автомат Калашникова, показывали навыки оказания первой медицинской помощи и транспортировки условно раненого, бегали в бронежилете, противогазе и противоударном шлеме, переносили ящики с боеприпасами и стреляли по мишени из пневматического пистолета.

По итогам соревнований первое место и главный приз — Кубок ОМОН — получила команда Центра образования № 39 имени Героя Советского Союза А. А. Рогожина. Второе место заняла команда Центра Образования № 1 имени Героя России Д. Е. Горшкова, третье место — учащиеся Центра образования № 26.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 17:58 +2
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