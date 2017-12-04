новости
новости
Регистрация
В Тульской области появится патриотический парк

В Тульской области появится патриотический парк

Работы планируется начать в 2018 году за счет внебюджетных средств.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин на оперативном совещании поручил Юлии Вепринцевой и Юрию Андрианову подобрать в Тульской области земельный участок для строительства патриотического парка, подобного Кубинке в Московской области.

Работы планируется начать в 2018 году за счет внебюджетных средств.

– В парке должно быть всё для патриотического воспитания молодежи, проведения соревнований, тренировок, обучения волонтеров. В нем же можно сделать штаб юнармии, — сказал Дюмин.

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 16:19 +1
Другие статьи по темам
Люди
Алексей ДюминЮрий АндриановЮлия Вепринцева
Место
Тула
Прочее
патриотический парк

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле брошенные автомобили будут эвакуировать по обращениям жителей
В Туле брошенные автомобили будут эвакуировать по обращениям жителей
В 2018 году в Тульской области газифицируют 24 населенных пункта
В 2018 году в Тульской области газифицируют 24 населенных пункта
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.