В Тульской области появится патриотический парк

Работы планируется начать в 2018 году за счет внебюджетных средств.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин на оперативном совещании поручил Юлии Вепринцевой и Юрию Андрианову подобрать в Тульской области земельный участок для строительства патриотического парка, подобного Кубинке в Московской области.

Работы планируется начать в 2018 году за счет внебюджетных средств.

– В парке должно быть всё для патриотического воспитания молодежи, проведения соревнований, тренировок, обучения волонтеров. В нем же можно сделать штаб юнармии, — сказал Дюмин.