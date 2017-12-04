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В 2018 году в Тульской области газифицируют 24 населенных пункта

В 2018 году в Тульской области газифицируют 24 населенных пункта

Об этом на оперативном совещании сообщила Элеонора Шевченко.

В 2018 году в Тульской области 24 населенных пункта будут газифицированы. Об этом на оперативном совещании сообщила региональный министр строительства и ЖКХ Элеонора Шевченко.
 
Это позволит газифицировать 362 дома и обеспечить технологическое присоединение еще 447 домов.
 
Регион планирует потратить на эти цели 100 млн рублей.
В 2017 году газовые сети были проложены до 22 населенных пунктов. Это позволило газифицировать 758 домов и обеспечить технологическое присоединение еще 409 домовладений.
Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 16:01 +1
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