В 2018 году в Тульской области газифицируют 24 населенных пункта

Об этом на оперативном совещании сообщила Элеонора Шевченко.

В 2018 году в Тульской области 24 населенных пункта будут газифицированы. Об этом на оперативном совещании сообщила региональный министр строительства и ЖКХ Элеонора Шевченко.

Это позволит газифицировать 362 дома и обеспечить технологическое присоединение еще 447 домов.

Регион планирует потратить на эти цели 100 млн рублей.

В 2017 году газовые сети были проложены до 22 населенных пунктов. Это позволило газифицировать 758 домов и обеспечить технологическое присоединение еще 409 домовладений.