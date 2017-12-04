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В Туле брошенные автомобили будут эвакуировать по обращениям жителей
Фото из архива Myslo

В Туле брошенные автомобили будут эвакуировать по обращениям жителей

Теперь владельцу транспортного средства дается всего 30 дней на его перемещение, в противном случае автомобиль признается бесхозным и утилизируется.

В администрации Тулы прошло оперативное совещание. Начальник управления правовой работы и контроля администрации города Ирина Савостьянова представила новый алгоритм действий эвакуации разукомплектованных брошенных транспортных средств. По закону владелец обязан поставить неисправное авто в гараж, на спецстоянку или утилизировать. Сейчас же зачастую такие автомобили остаются во дворах и мешают работе спецтехники и проезду другого транспорта.

Теперь разукомплектованные автомобили будут эвакуировать на основании обращений граждан, представителей территориальных управлений и других ведомств.

Это касается авто, которые стоят на одном месте более 30 дней. В случае если автомобиль припаркован во дворе, то решение о его эвакуации принимается общим собранием собственников жилья.

Затем происходит розыск владельца и отправляется соответствующее уведомление с требованием в течение пяти суток переместить авто. Уведомление наклеивается и на брошенное транспортное средство, в случае если хозяин не найден, сроком на 30 дней.

По истечении установленного срока авто принудительно эвакуируют на специализированную стоянку. Объявившийся собственник вправе получить свой автомобиль, возместив при этом понесенные расходы. Если владелец не объявился, по истечении 30 дней соответствующие документы направляются в КИЗО, в судебном порядке автомобиль признается бесхозным, снимается с учета и подлежит утилизации.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 16:29 +11
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