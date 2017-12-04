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Правнучка Хаджи-Мурата не приедет в Тулу из-за болезни
Фото: md-gazeta.ru

Правнучка Хаджи-Мурата не приедет в Тулу из-за болезни

В галерее «Ясная Поляна» была запланирована презентация книги Леоноры Москаленко «Непридуманная сага. Рассказы о родословии и истории семьи».

В воскресенье, 10 декабря, в галерее «Ясная Поляна» была запланирована встреча туляков с правнучкой легендарного полководца Хаджи-Мурата – писательницей Леонорой Москаленко.

Она собиралась представить аудитории свою книгу «Непридуманная сага. Рассказы о родословии и истории семьи» – повествование о своём предке, жизнь которого описал Лев Николаевич Толстой в одном из самых известных своих произведений.

Однако, по информации пресс-службы музея-заповедника «Ясная Поляна», мероприятие не состоится из-за болезни автора. Организаторы презентации приносят извинения за возможные неудобства.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:25 +2
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