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Пусть туляки решат, как ездить по улице Карла Маркса

Пусть туляки решат, как ездить по улице Карла Маркса

Такой вердикт приняла рабочая группа по борьбе с пробками в Туле и запустила на Myslo.ru специальный опрос.

4 декабря состоялось первое заседание рабочей группы по борьбе с пробками в Туле. Как сказал, открывая заседание, Алексей Крыгин, зам. главы администрации города – начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству, в администрации читают Myslo и «Слободу», где жители высказывают свои замечания по организации движения. И согласны, что есть проблемы. Причем серьезные. И нужны какие-то решения.

– Мы подумали, что в обсуждении с жителями могут появиться интересные предложения, возможно, мы что-то не видим или не замечаем. Мы открыты для всех рабочих предложений – ну кроме сказочных типа метро в Туле, – пояснил Алексей Крыгин. – Рабочая группа по замыслу не будет оппонировать жителям или администрации. Мы предлагаем обсуждать предложения, направленные на улучшение дорожной обстановки в Туле.

По словам начальника управления по транспорту, после объявления о создании рабочей группы в управление уже поступили предложения от активистов «Свободной Тулы». Какие именно – чуть позже на Myslo будет полная расшифровка полуторачасового обсуждения.

Одним из вопросов обсуждения стало движение по улице Карла Маркса в Туле. По предложению активистов, надо вернуть ей первоначальное состояние, то есть одностороннее движение. Но некоторые участники рабочей группы, в том числе и Алексей Крыгин, предложили вынести этот вопрос на голосование жителей.

Напомним, что улица Карла Маркса в Туле стала двусторонней с 15 декабря 2016 года. Эта тема вызвала большие споры среди туляков. Несогласные с этим решением жители города даже создавали петицию за возвращение одностороннего движения.

На рабочей группе предложено три варианта для голосования, в том числе и попробовать новую схему – сделать односторонними участки ул. К. Маркса (от ул. Советской до ул. Кирова) и ул. Кирова (от ул. Карла Маркса до ул. Епифанской).

 

Голосование будет продолжаться неделю, до следующего понедельника, 11 декабря, включительно. Ваш голос очень важен! Проголосуйте, как считаете нужным.

Опрос

Какое движение должно быть по улице Карла Маркса

Автор: Татьяна Алексеева, сегодня, в 20:19 +7
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