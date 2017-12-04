Пусть туляки решат, как ездить по улице Карла Маркса

Такой вердикт приняла рабочая группа по борьбе с пробками в Туле и запустила на Myslo.ru специальный опрос.

4 декабря состоялось первое заседание рабочей группы по борьбе с пробками в Туле. Как сказал, открывая заседание, Алексей Крыгин, зам. главы администрации города – начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству, в администрации читают Myslo и «Слободу», где жители высказывают свои замечания по организации движения. И согласны, что есть проблемы. Причем серьезные. И нужны какие-то решения.

– Мы подумали, что в обсуждении с жителями могут появиться интересные предложения, возможно, мы что-то не видим или не замечаем. Мы открыты для всех рабочих предложений – ну кроме сказочных типа метро в Туле, – пояснил Алексей Крыгин. – Рабочая группа по замыслу не будет оппонировать жителям или администрации. Мы предлагаем обсуждать предложения, направленные на улучшение дорожной обстановки в Туле.

По словам начальника управления по транспорту, после объявления о создании рабочей группы в управление уже поступили предложения от активистов «Свободной Тулы». Какие именно – чуть позже на Myslo будет полная расшифровка полуторачасового обсуждения.

Одним из вопросов обсуждения стало движение по улице Карла Маркса в Туле. По предложению активистов, надо вернуть ей первоначальное состояние, то есть одностороннее движение. Но некоторые участники рабочей группы, в том числе и Алексей Крыгин, предложили вынести этот вопрос на голосование жителей.

Напомним, что улица Карла Маркса в Туле стала двусторонней с 15 декабря 2016 года. Эта тема вызвала большие споры среди туляков. Несогласные с этим решением жители города даже создавали петицию за возвращение одностороннего движения.

На рабочей группе предложено три варианта для голосования, в том числе и попробовать новую схему – сделать односторонними участки ул. К. Маркса (от ул. Советской до ул. Кирова) и ул. Кирова (от ул. Карла Маркса до ул. Епифанской).

Голосование будет продолжаться неделю, до следующего понедельника, 11 декабря, включительно. Ваш голос очень важен! Проголосуйте, как считаете нужным.

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Какое движение должно быть по улице Карла Маркса