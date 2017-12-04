В Туле прошёл демарш против семейного насилия

Фото: пресс-служба администрации Тулы

В нём приняли участие сотрудники Кризисного центра помощи женщинам и неравнодушные жители.

На улицах Тулы прошёл демарш «Эта рука не ударит». Это – часть всемирной акции, которая проходит с 25 ноября по 10 декабря.

В мероприятии приняли участие сотрудники Кризисного центра помощи женщинам, администрации Тулы, МБУ «Молодежный центр «Спектр», волонтеры и активные жители.

Участники акции на белом листе бумаги обводили ладонь и выражали свою гражданскую позицию – призывали остановить семейное насилие.