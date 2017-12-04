Какие улицы Тулы останутся без электричества 5 декабря

Ремонт и профилактика пройдут с 9 до 16 часов по следующим адресам:

ул. Арсенальная, 1, 5, 3,

ул. М. Горького, 20,

ул. Вяземская, 18, 17,

ул. Демидовская плотина, 9,

ул. 3-я Трубная, 13-19 (нечётн.), 18-26 (чётн.),

ул. Серебровская, 47-87 (нечётн.),

ул. Самокатная, 10-28 (чётн.), 9-а-15 (нечётн.),

ул. Чехова, 29, 31, 33,

ул. 2-я Трубная, 15-23 (нечётн.), 22, 24,

ул. Болдина, 58,

п. Ново-Скуратово, 100, 100-а, 100-б, 101-б,

п. Восточный, 3-25-а, 23-г, 4-а,

п. Призаводской Рудник.