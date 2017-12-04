Какие улицы Тулы останутся без электричества 5 декабря
Специалисты «Тулгорэлектросетей» проведут плановые работы на ряде объектов.
Ремонт и профилактика пройдут с 9 до 16 часов по следующим адресам:
- ул. Арсенальная, 1, 5, 3,
- ул. М. Горького, 20,
- ул. Вяземская, 18, 17,
- ул. Демидовская плотина, 9,
- ул. 3-я Трубная, 13-19 (нечётн.), 18-26 (чётн.),
- ул. Серебровская, 47-87 (нечётн.),
- ул. Самокатная, 10-28 (чётн.), 9-а-15 (нечётн.),
- ул. Чехова, 29, 31, 33,
- ул. 2-я Трубная, 15-23 (нечётн.), 22, 24,
- ул. Болдина, 58,
- п. Ново-Скуратово, 100, 100-а, 100-б, 101-б,
- п. Восточный, 3-25-а, 23-г, 4-а,
- п. Призаводской Рудник.
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