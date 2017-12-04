В Туле запланировано более 350 новогодних мероприятий

На правительственном совещании под председательством Алексея Дюмина обсудили подготовку к празднованию Нового года.

Министр культуры Татьяна Рыбкина сообщила, что для жителей и гостей региона готовится большая развлекательная программа – во всех государственных театрах области и Тульской областной филармонии пройдут новогодние и рождественские спектакли, интермедии и новогодние шоу.

По словам заместителя главы администрации Тулы Владислава Галкина, особое внимание уделено праздничному оформлению города. В скверах установлены елки, светящиеся фигуры, по-новогоднему оформлены детские игровые площадки. Украшением города станут праздничные световые элементы, переданные в дар Туле Московской объединенной энергетической компанией.

В праздничные дни в Туле будет проведено более 350 мероприятий, принять участие в которых смогут более 50 тысяч детей.

В зимние каникулы продолжится проект «Каникулы в городе». В январе Тула присоединяется к новому всероссийскому проекту «Выходи гулять!» – на 30 площадках молодежные центры и дома культуры будут проводить развлекательные, спортивно-игровые программы на свежем воздухе.

В музее оружия уже начала работу «Мастерская Деда Мороза». Концерты и спектакли в «Ясной Поляне» и музее-усадьбе В. Д. Поленова. С 20 декабря и до конца новогодних каникул посетителей всех областных музеев ждут музыкальные гостиные, концерты, мастер-классы, интерактивные и игровые программы. В тульском экзотариуме специально для детей пройдут новогодние встречи с Дедом Морозом и лесными жителями.

19 декабря в Тулу приедет Дед Мороз из Великого Устюга. В разгар программы туляки увидят огненное шоу на льду и праздничный фейерверк.

В ночь с 31 декабря на 1 января все желающие смогут встретить Новый год на площади Ленина у главной городской елки. В новогоднюю ночь туляков ждёт: изготовление ледяных скульптур, караоке, катание на коньках и собачьих упряжках, большой хоровод вокруг ёлки и традиционные тульские угощения. В концертной программе примут участие тульские коллективы и звезды российской эстрады.

Закрытие новогодних праздников на площади Ленина пройдет на Рождество. Полную программу праздничных мероприятий мы обязательно опубликуем. Следите за новостями!