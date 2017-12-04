В Тульской области открылась Почта Деда Мороза
Жители региона могут отправить письмо зимнему волшебнику с помощью специальных почтовых ящиков.
Выемка писем и открыток с пожеланиями и поздравлениями будет осуществляться ежедневно до 26 декабря. Чтобы все послания были доставлены в Великий Устюг вовремя и Дед Мороз смог прислать ответ, необходимо правильно указать свой адрес с индексом, а также адрес получателя.
Письмо Деду Морозу нужно отправлять на официальный адрес: 162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, почта Деда Мороза, наклеив почтовую марку. Адреса новогодних почтовых ящиков:
- 300000, г. Тула, пр. Ленина, д. 33,
- 301349, г. Алексин ул. Тульская,26,
- 301830, г. Богородицк, Западный микрорайон, д. 22,
- 301835, г. Богородицк, ул. Коммунаров, д. 57,
- 301840, г. Ефремов, ул. Горького, д. 28,
- 301650, г. Новомосковск, ул. Московская, д. 23,
- 301430, г. Суворов, ул. Кирова, д. 7,
- 301259, г. Щекино, ул. Советская, д. 20.
В преддверии Нового года отделениях «Почты России» предлагается большой выбор праздничных открыток, конвертов и сувениров.
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