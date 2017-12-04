В Тульской области открылась Почта Деда Мороза

Выемка писем и открыток с пожеланиями и поздравлениями будет осуществляться ежедневно до 26 декабря. Чтобы все послания были доставлены в Великий Устюг вовремя и Дед Мороз смог прислать ответ, необходимо правильно указать свой адрес с индексом, а также адрес получателя.

Письмо Деду Морозу нужно отправлять на официальный адрес: 162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, почта Деда Мороза, наклеив почтовую марку. Адреса новогодних почтовых ящиков:

300000, г. Тула, пр. Ленина, д. 33,

301349, г. Алексин ул. Тульская,26,

301830, г. Богородицк, Западный микрорайон, д. 22,

301835, г. Богородицк, ул. Коммунаров, д. 57,

301840, г. Ефремов, ул. Горького, д. 28,

301650, г. Новомосковск, ул. Московская, д. 23,

301430, г. Суворов, ул. Кирова, д. 7,

301259, г. Щекино, ул. Советская, д. 20.

В преддверии Нового года отделениях «Почты России» предлагается большой выбор праздничных открыток, конвертов и сувениров.