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Администрация Тулы подаст иск в суд на водителя, сбившего новогодний шар
Фото из архива Myslo.

Администрация Тулы подаст иск в суд на водителя, сбившего новогодний шар

Сумма нанесенного ущерба пока устанавливается.

Напомним, что сотрудники ГИБДД поймали водителя, сбившего новогодний шар на площади Ленина в Туле. 27-летний мужчина признался в содеянном.
 
На оперативном совещании в здании правительства было озвучено, что администрация города будет подавать к водителю иск о возмещении ущерба. Но пока сумма ущерба устанавливается.
 
Вместо шара на площади Ленина установят арку. Также на площади появятся световые деревья, луна-парк. Их в дар Тульской области передала Московская энергетическая компания.
 
Глава региона Алексей Дюмин отметил, что все это оборудование дорогое и надо его сохранить в целости и сохранности.
сегодня, в 18:00 +4
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