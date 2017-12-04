Администрация Тулы подаст иск в суд на водителя, сбившего новогодний шар

Фото из архива Myslo.

Напомним , что сотрудники ГИБДД поймали водителя, сбившего новогодний шар на площади Ленина в Туле. 27-летний мужчина признался в содеянном.

На оперативном совещании в здании правительства было озвучено, что администрация города будет подавать к водителю иск о возмещении ущерба. Но пока сумма ущерба устанавливается.

Вместо шара на площади Ленина установят арку. Также на площади появятся световые деревья, луна-парк. Их в дар Тульской области передала Московская энергетическая компания.

Глава региона Алексей Дюмин отметил, что все это оборудование дорогое и надо его сохранить в целости и сохранности.