Журналиста Myslo Оксану Грудинину наградили за победу в конкурсе «Созвездие мужества»

Оксана завоевала победу в номинации «Лучший материал в печатных СМИ».

4 декабря в здании Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Тульской области состоялась церемония награждения победителей регионального этапа IX фестиваля МЧС России «Созвездие мужества».

К участникам мероприятия обратился начальник Главного управления МЧС России по Тульской области Владимир Кий:

– Фестиваль проходит девятый год. Процесс выбора лучших в рамках фестиваля идет по многим направлениям, как среди сотрудников МЧС, работников других ведомств и организаций, средств массовой информации, так и среди простых граждан, которые пришли на помощь людям, проявили мужество в экстренной ситуации.

По итогам конкурсов профессионального мастерства в номинациях профессий победителями в 2017 году стали:

в номинации «Лучший спасатель » – ДОРОДНЫХ Юрий, спасатель 1 класса областной спасательной службы;

» – спасатель 1 класса областной спасательной службы; в номинации «Лучший пожарный» – старший сержант внутренней службы ШОРИН Алексей, пожарный 25 пожарно-спасательной части федерального государственного казенного учреждения «7 отряд федеральной противопожарной службы по Тульской области»;

– старший сержант внутренней службы пожарный 25 пожарно-спасательной части федерального государственного казенного учреждения «7 отряд федеральной противопожарной службы по Тульской области»; в номинации «Лучший психолог» – капитан внутренней службы КАШИРО Юлия, старший психолог – инспектор отдела кадров, воспитательной работы, профессиональной подготовки и психологического обеспечения Главного управления;

– капитан внутренней службы старший психолог – инспектор отдела кадров, воспитательной работы, профессиональной подготовки и психологического обеспечения Главного управления; в номинации «Лучший работник пожарной охраны» – ержант внутренней службы ДОЛГИЙ Владимир , пожарный 76 федеральной пожарно-спасательной части федерального государственного казенного учреждения «19 отряд федеральной противопожарной службы по Тульской области»;

– ержант внутренней службы , пожарный 76 федеральной пожарно-спасательной части федерального государственного казенного учреждения «19 отряд федеральной противопожарной службы по Тульской области»; в номинации «Лучший начальник караула» – старший лейтенант внутренней службы МИРОНОВ Николай, начальник караула 29 пожарно-спасательной части федерального государственного казенного учреждения «3 отряд федеральной противопожарной службы по Тульской области»;

– старший лейтенант внутренней службы начальник караула 29 пожарно-спасательной части федерального государственного казенного учреждения «3 отряд федеральной противопожарной службы по Тульской области»; в номинации «Лучший водолаз» – капитан внутренней службы ГОЛЫШЕВ Игорь, начальник службы – старший водолазный специалист водолазной службы специализированной пожарно-спасательной части федеральной противопожарной службы по Тульской области.

По итогам конкурсов профессионального мастерства среди структурных подразделений победителями стали:

в номинации «Лучшая пожарно-спасательная часть» – 31 пожарная часть федерального государственного казенного учреждения «2 отряд федеральной противопожарной службы по Тульской области» г. Щекино – майор внутренней службы БЕЗГИН Сергей ;

– 31 пожарная часть федерального государственного казенного учреждения «2 отряд федеральной противопожарной службы по Тульской области» г. Щекино – майор внутренней службы ; в номинации «Лучший боец специализированных подразделений ФПС ГПС» – старший сержант внутренней службы КОМИССАРОВ Михаил, мастер-пожарный специализированной пожарно-спасательной части федеральной противопожарной службы по Тульской области.

В специальных номинациях:

в номинации «Содружество во имя спасения» – старший сержант полиции ЗУЛАЕВ Сергей , старший сержант полиции ГУЛИЕВ Эммин Рамиз оглы, 12 февраля данные сотрудники полиции при патрулировании территории поселка Косая Гора оперативно приняли мужественное решение и спасли мужчину из горящей квартиры 3-го этажа жилого дома;

– старший сержант полиции , старший сержант полиции 12 февраля данные сотрудники полиции при патрулировании территории поселка Косая Гора оперативно приняли мужественное решение и спасли мужчину из горящей квартиры 3-го этажа жилого дома; в номинации «По зову сердца» – СОРОКИН Артем и ФЕДОРОВ Иван , 1 сентября в квартире на втором этаже 5-этажного жилого дома № 84-а по улице Металлургов произошел серьезный пожар. Проходя мимо Артем и Иван заметили дым и поспешили на помощь жильцам еще до приезда пожарных. Они увидели стоящую на балконе в дыму женщину с малышом. Молодые люди забрались на балкон погорельцев и смогли спустить оттуда женщину с ребёнком;

– и , 1 сентября в квартире на втором этаже 5-этажного жилого дома № 84-а по улице Металлургов произошел серьезный пожар. Проходя мимо Артем и Иван заметили дым и поспешили на помощь жильцам еще до приезда пожарных. Они увидели стоящую на балконе в дыму женщину с малышом. Молодые люди забрались на балкон погорельцев и смогли спустить оттуда женщину с ребёнком; в номинации «Лучший специалист в области гражданской обороны и защиты населения» – советник государственной гражданской службы 1 класса КОСТИКОВ Дмитрий , заместитель начальника отдела инженерно-технических мероприятий, радиационной, химической, биологической и медицинской защиты управления гражданской защиты Главного управления;

– советник государственной гражданской службы 1 класса , заместитель начальника отдела инженерно-технических мероприятий, радиационной, химической, биологической и медицинской защиты управления гражданской защиты Главного управления; в номинации «Лучший государственный инспектор по маломерным судам» – ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ Игорь, государственный инспектор по маломерным судам федерального казенного учреждения «Центр ГИМС МЧС России по Тульской области»;

– государственный инспектор по маломерным судам федерального казенного учреждения «Центр ГИМС МЧС России по Тульской области»; в номинации «Лучший сотрудник подразделений надзорной деятельности и профилактической работы» – старший лейтенант внутренней службы ТАБАКОВ Алексей , инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Тулы (по Привокзальному и Советскому округам);

– старший лейтенант внутренней службы , инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Тулы (по Привокзальному и Советскому округам); в номинации «Лучший сотрудник по мониторингу и прогнозированию» – СТЮКОВ Александр, начальник группы мониторинга и прогнозирования государственного учреждения Тульской области «Управление противопожарной службы».

По итогам конкурса журналистских работ:

в номинации «Лучший телевизионный проект» – ЗАЙЦЕВ Юрий , руководитель отдела специальных проектов «Тульская служба новостей»;

– , руководитель отдела специальных проектов «Тульская служба новостей»; в номинации «Лучшее документальное кино о деятельности пожарной охраны» – БУТЫРИНА Елена , заместитель начальника отдела службы, подготовки и профилактики государственного учреждения Тульской области «Управление противопожарной службы»;

– , заместитель начальника отдела службы, подготовки и профилактики государственного учреждения Тульской области «Управление противопожарной службы»; в номинации «Лучшая информационная программа на радио» – ИГНАТОВ Игорь, шеф-редактор службы радиовещания ВГТРК ГТРК Тула и КОНЫШЕВА Ирина, корреспондент службы радиовещания ВГТРК ГТРК Тула;

в номинации «Лучший материал в печатных СМИ» – Грудинина Оксана, корреспондент газеты «Слобода» и портала Myslo;

в номинации «Лучший интернет-проект» – МАРКОВА Антонина , редактор информационного агентства «Тульская служба новостей 24»;

– , редактор информационного агентства «Тульская служба новостей 24»; в номинации «Чрезвычайный блогер» – СТАРИКОВ Сергей, заместитель главного редактора Тульского информационного агентства «Тульские новости».

Победителем фотоконкурса в номинации «Вглядись в лицо героя» – капитан внутренней службы ПРЯХИН Максим, начальник отделения информационного обеспечения деятельности МЧС России Главного управления МЧС России по Тульской области.

Победителям были вручены дипломы фестиваля «Созвездие мужества», призы и ценные подарки.