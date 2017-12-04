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Журналиста Myslo Оксану Грудинину наградили за победу в конкурсе «Созвездие мужества»

Журналиста Myslo Оксану Грудинину наградили за победу в конкурсе «Созвездие мужества»

Оксана завоевала победу в номинации «Лучший материал в печатных СМИ».

4 декабря в здании Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Тульской области состоялась церемония награждения победителей регионального этапа IX фестиваля МЧС России «Созвездие мужества».

К участникам мероприятия обратился начальник Главного управления МЧС России по Тульской области Владимир Кий:

– Фестиваль проходит девятый год. Процесс выбора лучших в рамках фестиваля идет по многим направлениям, как среди сотрудников МЧС,  работников других ведомств и организаций, средств массовой информации, так и среди простых граждан, которые пришли на помощь людям, проявили мужество в экстренной ситуации.

По итогам конкурсов профессионального мастерства в номинациях профессий победителями в 2017 году стали:

  • в номинации «Лучший спасатель» – ДОРОДНЫХ Юрий, спасатель 1 класса областной спасательной службы;
  • в номинации «Лучший пожарный» – старший сержант внутренней службы ШОРИН Алексей, пожарный 25 пожарно-спасательной части федерального государственного казенного учреждения «7 отряд федеральной противопожарной службы по Тульской области»;
  • в номинации «Лучший психолог» – капитан внутренней службы КАШИРО Юлия, старший психолог – инспектор отдела кадров, воспитательной работы, профессиональной подготовки и психологического обеспечения Главного управления;
  • в номинации «Лучший работник пожарной охраны» –  ержант внутренней службы ДОЛГИЙ Владимир, пожарный 76 федеральной пожарно-спасательной  части федерального государственного казенного учреждения «19 отряд федеральной противопожарной службы по Тульской области»;
  • в номинации «Лучший начальник караула» – старший лейтенант внутренней службы МИРОНОВ Николай, начальник караула 29 пожарно-спасательной части федерального государственного казенного учреждения «3 отряд федеральной противопожарной службы по Тульской области»;
  • в номинации «Лучший водолаз» – капитан внутренней службы ГОЛЫШЕВ Игорь, начальник службы – старший водолазный специалист водолазной службы специализированной пожарно-спасательной части федеральной противопожарной службы по Тульской области.

По итогам конкурсов профессионального мастерства среди структурных подразделений победителями стали:

  • в номинации «Лучшая пожарно-спасательная часть» – 31 пожарная часть федерального государственного казенного учреждения «2 отряд федеральной противопожарной службы по Тульской области» г. Щекино – майор внутренней службы БЕЗГИН Сергей;
  • в номинации «Лучший боец специализированных подразделений ФПС ГПС» – старший сержант внутренней службы КОМИССАРОВ Михаил, мастер-пожарный специализированной пожарно-спасательной части федеральной противопожарной службы по Тульской области.

В специальных номинациях:

  • в номинации «Содружество во имя спасения» – старший сержант полиции ЗУЛАЕВ Сергей, старший сержант полиции ГУЛИЕВ Эммин Рамиз оглы, 12 февраля данные сотрудники полиции при патрулировании территории поселка Косая Гора оперативно приняли мужественное решение и спасли мужчину из горящей квартиры 3-го этажа жилого дома;
  • в номинации «По зову сердца»СОРОКИН Артем и ФЕДОРОВ Иван,  1 сентября в квартире на втором этаже 5-этажного жилого дома № 84-а по улице Металлургов произошел серьезный пожар. Проходя мимо Артем и Иван заметили дым и поспешили на помощь жильцам еще до приезда пожарных. Они увидели стоящую на балконе в дыму женщину с малышом. Молодые люди забрались на балкон погорельцев и смогли спустить оттуда женщину с ребёнком;
  • в номинации «Лучший специалист в области гражданской обороны и защиты населения» – советник государственной гражданской службы 1 класса КОСТИКОВ Дмитрий, заместитель начальника отдела инженерно-технических мероприятий, радиационной, химической, биологической и медицинской защиты управления гражданской защиты Главного управления;
  • в номинации «Лучший государственный инспектор по маломерным судам»ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ Игорь, государственный инспектор по маломерным судам федерального казенного учреждения «Центр ГИМС МЧС России по Тульской области»;
  • в номинации «Лучший сотрудник подразделений надзорной деятельности и профилактической работы» – старший лейтенант внутренней службы ТАБАКОВ Алексей, инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Тулы (по Привокзальному и Советскому округам);
  • в номинации «Лучший сотрудник по мониторингу и прогнозированию» СТЮКОВ Александр, начальник группы мониторинга и прогнозирования  государственного учреждения Тульской области «Управление противопожарной службы».

По итогам конкурса журналистских работ:

  • в номинации «Лучший телевизионный проект»ЗАЙЦЕВ Юрий, руководитель отдела специальных проектов  «Тульская служба новостей»;
  • в номинации «Лучшее документальное кино о деятельности пожарной охраны»БУТЫРИНА Елена, заместитель начальника отдела службы, подготовки и профилактики государственного учреждения Тульской области «Управление противопожарной службы»;
  • в номинации «Лучшая информационная программа на радио»ИГНАТОВ Игорь, шеф-редактор службы радиовещания ВГТРК ГТРК Тула и КОНЫШЕВА Ирина, корреспондент службы радиовещания ВГТРК ГТРК Тула;

в номинации «Лучший материал в печатных СМИ» – Грудинина Оксана, корреспондент газеты «Слобода» и портала Myslo;

  • в номинации «Лучший интернет-проект»МАРКОВА Антонина, редактор информационного агентства «Тульская служба новостей 24»;
  • в номинации «Чрезвычайный блогер»СТАРИКОВ Сергей, заместитель главного редактора Тульского информационного агентства «Тульские новости».

Победителем фотоконкурса в номинации «Вглядись в лицо героя» – капитан внутренней службы ПРЯХИН Максим, начальник отделения информационного обеспечения деятельности МЧС России Главного управления МЧС России по Тульской области.

Победителям были вручены дипломы фестиваля «Созвездие мужества», призы и ценные подарки.

Галерея
В Туле наградили победителей регионального этапа IX фестиваля МЧС России «Созвездие мужества», Фото: 1
В Туле наградили победителей регионального этапа IX фестиваля МЧС России «Созвездие мужества», Фото: 2
В Туле наградили победителей регионального этапа IX фестиваля МЧС России «Созвездие мужества», Фото: 3
В Туле наградили победителей регионального этапа IX фестиваля МЧС России «Созвездие мужества», Фото: 4
В Туле наградили победителей регионального этапа IX фестиваля МЧС России «Созвездие мужества», Фото: 5
В Туле наградили победителей регионального этапа IX фестиваля МЧС России «Созвездие мужества», Фото: 6
В Туле наградили победителей регионального этапа IX фестиваля МЧС России «Созвездие мужества», Фото: 7
В Туле наградили победителей регионального этапа IX фестиваля МЧС России «Созвездие мужества», Фото: 8
В Туле наградили победителей регионального этапа IX фестиваля МЧС России «Созвездие мужества», Фото: 9
В Туле наградили победителей регионального этапа IX фестиваля МЧС России «Созвездие мужества», Фото: 10
В Туле наградили победителей регионального этапа IX фестиваля МЧС России «Созвездие мужества», Фото: 11
В Туле наградили победителей регионального этапа IX фестиваля МЧС России «Созвездие мужества», Фото: 12
В Туле наградили победителей регионального этапа IX фестиваля МЧС России «Созвездие мужества», Фото: 13
В Туле наградили победителей регионального этапа IX фестиваля МЧС России «Созвездие мужества», Фото: 14
В Туле наградили победителей регионального этапа IX фестиваля МЧС России «Созвездие мужества», Фото: 15
В Туле наградили победителей регионального этапа IX фестиваля МЧС России «Созвездие мужества», Фото: 16
В Туле наградили победителей регионального этапа IX фестиваля МЧС России «Созвездие мужества», Фото: 17
В Туле наградили победителей регионального этапа IX фестиваля МЧС России «Созвездие мужества», Фото: 18
В Туле наградили победителей регионального этапа IX фестиваля МЧС России «Созвездие мужества», Фото: 19
В Туле наградили победителей регионального этапа IX фестиваля МЧС России «Созвездие мужества», Фото: 20
В Туле наградили победителей регионального этапа IX фестиваля МЧС России «Созвездие мужества», Фото: 21
В Туле наградили победителей регионального этапа IX фестиваля МЧС России «Созвездие мужества», Фото: 22
В Туле наградили победителей регионального этапа IX фестиваля МЧС России «Созвездие мужества», Фото: 23
В Туле наградили победителей регионального этапа IX фестиваля МЧС России «Созвездие мужества», Фото: 24
В Туле наградили победителей регионального этапа IX фестиваля МЧС России «Созвездие мужества», Фото: 25
В Туле наградили победителей регионального этапа IX фестиваля МЧС России «Созвездие мужества», Фото: 26
В Туле наградили победителей регионального этапа IX фестиваля МЧС России «Созвездие мужества», Фото: 27
В Туле наградили победителей регионального этапа IX фестиваля МЧС России «Созвездие мужества», Фото: 28
В Туле наградили победителей регионального этапа IX фестиваля МЧС России «Созвездие мужества», Фото: 29
В Туле наградили победителей регионального этапа IX фестиваля МЧС России «Созвездие мужества», Фото: 30
В Туле наградили победителей регионального этапа IX фестиваля МЧС России «Созвездие мужества», Фото: 31
В Туле наградили победителей регионального этапа IX фестиваля МЧС России «Созвездие мужества», Фото: 32
В Туле наградили победителей регионального этапа IX фестиваля МЧС России «Созвездие мужества», Фото: 33
В Туле наградили победителей регионального этапа IX фестиваля МЧС России «Созвездие мужества», Фото: 34
В Туле наградили победителей регионального этапа IX фестиваля МЧС России «Созвездие мужества», Фото: 35
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